【ENTRY GRADE 1/144 νガンダム &フィン・ファンネル[リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] ペーパーレス】 6月 発売予定 3月24日12時 予約受付開始予定 価格：3,190円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 νガンダム &フィン・ファンネル[リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] ペーパーレス」を6月に発売する。価格は3,190円。3月24日12時から予約受付を開始した。

本製品は「ENTRY GRADE 1/144 νガンダム」と「フィン・ファンネル」をセットにしたものを、リサイクル素材を使用している「リサーキュレーションカラー」のネオングリーン仕様で再現したプラモデル。「アクションベース7[クリアカラー]」を同梱しており、キット1つで様々な遊び方を楽しめるという。

ビーム・サーベル、ビーム・ライフル、ニュー・ハイパー・バズーカ、シールド、フィン・ファンネルが付属。素体はニッパーを使わず、手で外せるタッチゲート仕様となっている。黒とネオングリーンのビビッドな色使いが映える、新時代のガンプラといえる。

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