ＭＬＢ公式サイトは２３日（日本時間２４日）、今季の主要タイトル争いの予想を掲載し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本塁打王争いで１位、山本由伸投手（２７）が最優秀防御率争いで２位に入ると予想された。

同サイト所属の５７人の投票を元にしたもので、大谷の本塁打王については「圧勝だった。昨季はフィリーズのシュワバーが５６本塁打でトップだったことを考えると意外ではあるが、大谷はあらゆる表彰において有力候補になる。本塁打に関してはなおさらだ」と紹介。２位予想のシュワバーから大谷がキングを奪還すると多くの記者が考えているようだ。

昨年のワールドシリーズでＭＶＰに輝いた山本に関して、同サイトは「昨年は忘れられないポストシーズンでの活躍を見せた。被打率はメジャートップの数字で、ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票では３位だった」。しかし、最優秀防御率の大本命は昨季のサイ・ヤング賞右腕、スキーンズ（パイレーツ）だとし、「投票結果は圧倒的だった。彼は（過去２年で）まだ１度も防御率が２・００を超えたことがなく、今後も防御率部門をリードし続けない理由が見当たらない」とした。サイ・ヤング賞レースも「山本ＶＳスキーンズ」の構図になるかもしれない。