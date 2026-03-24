◆センバツ第５日 ▽１回戦 熊本工０―４大阪桐蔭（２４日・甲子園）

熊本工は大阪桐蔭に０―４で敗れた。熊本勢は春の甲子園で、大阪勢と通算６試合を戦い５連敗中。勝ったのは１９２６年大会での熊本商のみ（準々決勝で市岡中に１０―２）。夏の甲子園でも６戦し５連敗中で勝利は１９３４年の熊本工が最後（準決勝で市岡中に４―０）。試合前の時点で、甲子園で大阪勢との通算の対戦成績は２勝１０敗だった。春、１００年ぶりの勝利はならなかった。

熊本工の先発は堤大輔（３年）。初回、先頭打者に中前打を許すと、２死二塁で相手の４番打者に右前打を浴び先制点を献上した。

打線は相手先発・川本晴大に初回から大苦戦。先頭から２者連続三振に倒れた後、３番打者の山口悠悟（３年）が四球を選ぶも、続く井藤啓稀（３年）が空振り三振に倒れた。１点を追う２回２死二塁では、山岡勇陽（３年）が左飛に倒れた。

５回まで無安打に抑えられていた。６回２死から前高健（２年）が左前打。チーム初安打を放つと、二盗にも成功。２死二塁と好機を広げると、続く山口は死球。２死一、二塁で井藤は遊飛に倒れた。

１点を追う７回先頭では、中村凌（２年）が左翼線二塁打を放ち、チーム２本目の安打。犠打で三進したが、古賀湧大（３年）が空振り三振。山岡は二飛に倒れ、得点は奪えず。８回には犠飛などで追加点を献上した。９回にも１点を与えた。