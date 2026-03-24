【シオン・アルフィーネ チャイナドレスver.】 11月 発売予定 価格 通常版：30,800円 特別版：39,600円

Charmは、フィギュア「シオン・アルフィーネ チャイナドレスver.」を11月に発売する。価格は通常版が30,800円、特別版が39,600円。

本製品は、イラストレーターのSG氏が描くオリジナルキャラクター「シオン・アルフィーネ」のチャイナドレス姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

豊満な胸を魅せつける大胆なチャイナドレスを纏った姿で立体化しており、椅子にもたれかかった姿や、衣装の装飾品など、細かな部分まで丁寧に表現されている。

また胸元や下着をキャストオフ可能な特別版も用意されているが、特別版は対象年齢が18歳以上となっている。

「シオン・アルフィーネ チャイナドレスver.」

スケール：1/6スケール サイズ：全高 約290mm 素材：PVC、ABS

購入特典「缶バッチ」

(C)SG

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