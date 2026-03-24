◆センバツ第６日 ▽１回戦 大阪桐蔭４―０熊本工（２４日・甲子園）

春夏１０度目の優勝を目指す大阪桐蔭が１回戦で熊本工に勝利した。九州勢との試合は１２戦全勝となった。

大阪桐蔭は初回２死二塁から４番・谷渕瑛仁（３年）が右前タイムリーを放ち先制。わずか９球で１点を奪った。

先発の川本晴大（２年）は、１９２センチの長身からの直球で押し、キレのあるスライダーを武器に熊本工打線を圧倒。

５回まで無安打投球、３者連続を含む毎回の９奪三振。許した走者は２四球のみと圧巻の投球をみせた。

６回２死から熊本工の２番打者・前高健（２年）に左前安打を許し、初安打を喫し２死一、二塁のピンチもしのぐと７回のピンチも無失点で切り抜けた。

８回には中西佳虎（３年）のタイムリー、谷渕の犠飛で２点を加えた。

川本は９回に１安打を許したものの、３安打１４奪三振の快投で初戦快勝に導いた。

大阪桐蔭は４度目の大トリ登場で過去２回優勝している。大阪桐蔭は春夏通算７９勝（１８敗）。西谷浩一監督（５６）は７１勝（１５敗）。