◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４点を追う３回１死走者なしの２打席目に、２試合連続安打となる左中間フェンス直撃の二塁打を放った。打球速度１１０・９マイル（約１７８・５キロ）という強烈な当たりだった。

１回表に、ドジャースの先発のマウンドに上がったのは佐々木朗希投手（２４）。開幕４戦目の３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発が内定しており、弾みをつけたいところだったが、先頭に４球連続ボールで死球を与えるなど、無死満塁から２者連続で押し出し四球。１アウトも奪うことができずに３０球を投げ、４四死球、４失点でまさかの降板となった。

大谷は４点を追う１回裏先頭の１打席目で、エンゼルス時代に同僚だった左腕・デトマーズと対戦して二ゴロに打ち取られた。３回１死走者なしの２打席目に、左中間フェンス直撃の二塁打を放ち、２試合連続の長打をマークした。４回には代打が送られ、２打数１安打で途中交代した。

ＷＢＣでは、４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された大谷。先頭弾を放ちながら敗れた１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦終了後は、１８日（同１９日）に投手としてオープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に登板した。

打者としては２０日（同２１日）の本拠地・パドレス戦に出場したが２三振を喫するなど３打数無安打。アリゾナでのキャンプを終えてロサンゼルスに戻った前日２２日（同２３日）にはエンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に出場し、３回２死満塁で打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）という強烈な当たりの、右中間への走者一掃３点適時二塁打を放つなど、３打数１安打３打点、１四球だった。

２６日（同２７日）の本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦へ、オープン戦は１試合を残すのみ。２４日（同２５日）の本拠地でエンゼルス戦のみで、同試合では先発登板する。この日の試合前はキャッチボールをして調整。２６日（同２７日）の開幕戦は山本由伸投手（２７）が先発。朗希はチームの開幕５４戦目の３０日（同３１日）本拠地・ガーディアンズ戦、大谷は５戦目の３１日（同４月１日）の同カードで先発が予定されている。