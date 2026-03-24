明日25日の近畿は、昼頃から雨が降り出す所があり、夕方には広い範囲で雨となるでしょう。帰宅時間帯の雨に備え、忘れずに傘を持ってお出かけください。26日(木)の日中も所々で雨の可能性があるため、念のため折り畳み傘があると安心です。

明日25日〜26日(木)は南の海上を低気圧が東進

前線を伴った低気圧が、明日25日は西日本の南の海上を東へ進むため、低気圧の北側に広がる雨雲が近畿にも流れ込む見込みです。26日(木)は、低気圧がさらに東へ進み、西日本から離れていきますが、近畿では、引き続き湿った空気の流れ込む所があるでしょう。

明日25日の近畿は次第に広く雨 26日(木)も所々で雨

明日25日の近畿は、朝から雲の多い天気で、昼頃から南部中心に雨が降り始め、夕方には中部・北部も含めた広い範囲で雨となるでしょう。紀伊山地の南側でザっと雨脚が強まることはあるものの、総雨量はそれほど多くならない見込みです。帰宅時間帯の雨に備えて、家を出るときは忘れずに傘をお持ちください。日差しが期待できない割には、日中17℃前後まで気温が上がる所が多く、最高気温は平年より高くなる見込みです。



26日(木)は、近畿では、朝までにほとんどの所で雨がやむものの、その後も湿った空気の流れ込みが続き、雲が広がりやすいでしょう。日中も所々で雨が降る可能性があり、晴れて天気が回復するのは遅い時間になりそうです。26日(木)も、お出かけの際は、念のため折り畳み傘があると安心です。