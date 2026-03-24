開幕が目前に迫るプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。日本ハムから巨人に移籍してチームの主軸を張り、リーグMVPなどを獲得して3連覇に貢献した小笠原道大氏（52）。ただ、今季の古巣は"主砲の穴"の影響が大きいと見る。

【表】小笠原道大氏の2026年セ・リーグ順位予想

【小笠原氏の順位予想】

1位＝阪神、2位＝DeNA、3位＝中日、4位＝巨人、5位＝広島、6位＝ヤクルト

戦力のバランスを考えると、セで頭ひとつ抜けているのはやはり阪神。投手陣は昨季の防御率0.17のセットアッパー・石井大智（28）の離脱が不安視されていますが、投手の頭数は揃っており、他の選手で少しずつ補えると見ています。

打線はWBCに出場したサトテル（佐藤輝明、27）や森下翔太（25）の状態が凄く良さそうで、穴らしきものは見当たらない。戦力的には阪神が優勝候補の筆頭です。

対する巨人は、メジャー移籍で抜けた岡本和真（29）の穴が埋まっていない。新しいチームを作るしかないが、いい競争はある。内野はファーストに新外国人のダルベック（30）、サードに24年ドラ1の石塚裕惺（19）か坂本勇人（37）を置く手もあるし、ダルベックがサードで、ケガで離脱のリチャード（26）の代わりに一軍昇格した増田陸（25）をファーストという選択肢もある。

外野陣では昨季成長が見えた中山礼都（23）にチャンスを掴んでほしいが、日ハムからFA加入の松本剛（32）、ドラフト4位で中央大出身の皆川岳飛（22）、プロ3年目の佐々木俊輔（26）もいます。育成出身の平山功太（22）も見どころがある。

投手陣は山崎伊織（27）が開幕に間に合わないのは緊急事態。井上温大（24）もファームで調整中です。大勢（26）、マルティネス（29）で鉄板の8、9回まで、先発と中継ぎをどう当てはめるか。

補強したタイプの異なる3人の外国人投手（ウィットリー、マタ、ハワード）の起用法次第で面白い展開もあるのでは。山崎と井上が先発ローテに戻るまで、田中将大（37）、則本昂大（35）のベテランの奮起を含め、阿部慎之助監督の手腕に期待ですが、不安要素が多く4位と予想しました。

阪神を脅かす存在としては、筒香嘉智（34）、ビシエド（37）らを主軸とする強力打線のDeNAに注目です。筒香が新主将となってチームをしっかりまとめている。昨季成績を残した先発の外国人トリオが抜け、中継ぎ陣にも不安要素があるが、それを補って余りある打線の力がある。東克樹（30）を筆頭に先発投手陣が機能すれば、怖い存在になるのは間違いない。

今季は阪神独走ではなく、紙一重な部分がある。他の5チームにもチャンスがあると見ています。

※週刊ポスト2026年4月3日号