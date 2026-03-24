ライフスタイルの変化などを受けて価値観が変わり、共働き夫婦が増え、性別に関わらず家事や育児を分担する家庭は増えています。しかし“分担”とは名ばかりで、実際には負担がどちらか片方に偏るケースも少なくないようです。朝日新聞取材班の著書『ルポ 熟年離婚』（朝日新聞出版）より、夫の態度の変化に苦しんだ50代女性の事例を紹介します。

結婚前は“まじめで穏やかな人”だった夫の印象

関東に住む銀行員の女性は、30歳のころ周囲が結婚ラッシュを迎えた。

母からは「いい人はいないの？」と心配される。共通の友人を介して知り合った男性とつきあい始めた。

まじめで穏やかな人。この人の前なら自然体でいられる。32歳で結婚した。

周りには寿退社する女性が多かったが、働き続けた。仕事にやりがいがあったし、経済的に自立していたかったからだ。37歳で長男を出産後も、長男を保育園に預けて職場に戻った。

「子どものためにきちんとしなきゃ」帰りが遅くなっても一汁三菜を用意。寝る子は育つと午後9時までに寝かせた。

何かをお願いするたび「してやった」…出産後に現れた夫の変化

一方、夫は出産後から威張るような態度をとるようになった。「お風呂を洗ってやった」「運転してやった」――。何かをお願いするたび「してやった」と言う。それでも、けんかをしたくなくて言い返せない。

ある日、「俺は子育てを手伝ってやんないぞ」と言われた。

「今まで手伝ってたの？」。そう聞くと、夫は否定しなかった。

職場で午後5時までに仕事を終わらせようと頑張れば、むしろ新しい仕事が降ってくる。家事も育児も「終わり」はない。わけもなく、涙が出るようになった。大好きな読書に使える時間もない。自分がすり減っていくしんどさで、息子が小学校に上がるころに退職した。

妻が退職後、夫の態度が豹変

それからだ。夫が高圧的になったのは。

「俺をアテにするな」「俺に家事をやらせるな」

共働きのときは生活費の口座をつくり、同額を入れていた。専業主婦になると、自分が金を入れるから家事は全部お前がやれ、という態度に出た。

外で働いている人だけが偉いんじゃない。そう思ったが、口には出せなかった。

寝室にあるカレンダーをめくり忘れているのに気がついたとき。夫がやってくれるかなと待ってみた。3日経っても前の月のカレンダーのまま。

「カレンダー1枚すらめくってくれないんだ」

いやな気持ちになるくらいなら、全部自分でやろうと決めた。

これってさ、うちだよね…息子が指摘するほど「家父長制」がにじむ家庭

「これってさ、うちだよね」

中学校の社会科で「家父長制」を習った息子がそう口にしても、否定できなかった。多感な時期に、両親を男性が支配的な構造だと感じさせてしまったことが申し訳なかった。

「家事は女性の仕事じゃなくて、自分が気持ちよく暮らすためのものなんだよ」。せめて息子にそう伝えると、「分かってるよ」とうなずいた。

女性はいま50代半ば。数年前、義父を献身的に介護する義母の姿を見て、「夫を献身的に介護できるだろうか」と不安になった。

1人で抱え込むことをやめた妻

家庭のネガティブな話はできないと1人で抱えてきたが、前年6月に初めて、夫からの暴言や家庭での悩みを友人に相談した。友人は「そんなひどいことを言われたことない」と驚いていた。

夫から否定的な言葉を浴びるたびに、自分はだめなんだと落ち込んだ。でもそうじゃなかった。「私が傷ついてきたのは正しかったんだ」

それからは夫に何を言われても、「私に怒ることじゃないよね」と冷静に返せるようになった。来春には、大学進学のために息子が家を出るだろう。夫のためだけに洗濯やご飯の用意はしたくない。

ふと、結婚当初から家計簿に書いていた1行日記を見返した。帰りにスーパーに寄って、切らしていた牛乳を2本買った。そしたら夫も、同じスーパーで牛乳を1本買って帰ってきた。同じコト考えてたんだなあと思ったら、なんだかおかしかった。

新婚当時、お互いにいたわり合っていた日々がつづられている。結婚するとすれ違ってしまうのかな。「察してほしい」と何も言わなかった自分も悪かったのかな。息苦しさを抱えたまま2人で生きていくのかな――。

私はこれからどう生きていきたいのだろう。答えはまだ出ない。

朝日新聞取材班