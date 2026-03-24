国民の多くが切望する「賃上げ」。その実現に向けて、政府は「賃上げ促進税制」という切り札を用意しました。これは、従業員の給与を増やした企業の税負担を軽減することで、経済全体の好循環を生み出そうというものです。しかし、この制度が意図通りに機能せず、むしろ経済の歪みや格差を助長しているとしたらどうでしょうか。本記事では、会計検査院や大学の研究結果に基づき、この「賃上げ促進税制」と、その背後にある約9.5兆円規模の「租税特別措置」に隠された5つの驚くべき事実を明らかにします。私たちの税金は、本当に国民のために使われているのでしょうか。その実態について公認会計士の岸田康雄氏が解説します。

1.支出の200倍が返ってくる「錬金術」ーー会計検査院も指摘する制度の歪み

賃上げ促進税制には、専門家ですら首を傾げる構造的欠陥があります。会計検査院は2025年1月に公表された報告書で、「教育訓練費の上乗せ措置」の異常な実態を指摘しています。

問題は、税優遇の「きっかけ」となる支出額と、控除される税額の規模が釣り合っていない点にあります。税額控除は、支出した教育訓練費ではなく、「給与の増加額全体」を基準に計算されます。

その結果、ある企業は教育訓練費をわずか5万円増やしただけで、約1,058万円もの税額控除を受けていました。支出額の200倍以上が税金から差し引かれるという異常な仕組みです。

本来の趣旨を逸脱し、一部の抜け目のある企業だけが巨額の利益を得る「錬金術」と化しており、公平な課税原則から大きく逸脱しているといえます。

2.賃金は増えても、生産性は上がらないーー目的を見失った税制

賃上げ税制の本来の目的は、単に給与を増やすことではなく、企業の生産性を高め、経済全体の活力を生み出すことです。

しかし、一橋大学などの研究グループの分析では、税制を利用した企業は給与総額や従業員数は増えても、労働生産性やROA（総資産利益率）、キャッシュフローなどの経営指標は改善していませんでした。

つまり、多くの企業は税金優遇を受けるためだけに、形式的に賃上げや雇用拡大を行っている可能性があります。本来であれば市場から退出すべき生産性の低い企業が、この制度によって延命されているのです。

3. 体力のある大企業ばかりが恩恵を受けるーー経済学が語る「無駄遣い」

では、どの企業がこの税制を利用しているのでしょうか。財務省財務総合政策研究所の分析によると、主な受益者は収益性が高く、手元に十分な現金を持つ大企業でした。

つまり、自力で十分に賃上げできる企業が、税制によって「いずれにせよ実行する行動」に報奨金を受けている状態です。この状況は経済学でいう「死荷重（デッドウェイト・ロス）」の典型例であり、税金の無駄遣いといえます。

政府もこの機能不全を認識しており、2025年度の税制改正案では、賃上げを設備投資減税の要件に加えるなど、単体での効果が限定的であることを事実上認めています。

4. 減税額の半分が大企業へーー透明性を欠く「ブラックボックス」

「賃上げ促進税制」は、総額9.5兆円にも上る「租税特別措置法」の一部です。この制度全体では、国会審議を経ない「隠れ補助金」として、減収額の総額が約9.5兆円に達し、国の一般会計税収の約13％に相当します。

恩恵の配分は以下のように偏っています。

・大企業向け：減税額の半分

・中小企業向け：全体の1割

たとえば、研究開発税制で大企業は年間9,479億円の減税を受ける一方、中小企業の軽減税率による減税額は1,811億円にとどまります。さらに、受益企業名や金額は一切非公開であり、特定企業や団体と政治献金が結びつく「政治銘柄化」の温床となっています。

5. 赤字の中小企業は対象外ーー支援の必要な企業が見捨てられる矛盾

最も賃上げ支援を必要とする赤字の中小企業は、この制度の対象外です。理由は単純で、税額控除は法人税から差し引く仕組みであるため、赤字企業はそもそも対象にならないのです。

その結果、黒字の大企業は税金で優遇され、支援が必要な中小企業は置き去りにされます。この構図は、制度が格差是正どころか、企業間格差を拡大させる要因になっています。

まとめ

約9.5兆円という巨額の「隠れ補助金」は、必ずしも賃上げや経済活性化に直結していません。形だけの賃上げを助長し、体力のある大企業に偏り、支援が必要な中小企業を見捨てるこの制度は、私たちの税金の使われ方に警鐘を鳴らしています。

岸田 康雄

公認会計士／税理士／行政書士／宅地建物取引士／中小企業診断士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／国際公認投資アナリスト（日本証券アナリスト協会認定）