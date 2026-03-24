コンパクトで安くても高級感がすごい！

コンパクトなボディサイズでありながら上質さも求めたい―そんなニーズに応えるモデルとして注目されているのが、レクサスのコンパクトSUV「LBX」です。

2025年5月に一部改良が発表され、新たにグレードが追加されたことで、選択肢の幅がさらに広がりました。

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このLBXは2023年12月に登場し、「高級車の概念を変え、サイズのヒエラルキーを超えるクルマ」という思想のもと開発されたモデルです。

小型SUVというカテゴリーに属しながらも、質感や走行性能において従来の常識にとらわれない仕上がりを目指している点が特徴です。

2025年5月の改良では、世界各地の悪路環境を再現したテストコースでの検証を重ね、操縦安定性と乗り心地の向上が図られました。

具体的にはフロントアクスルの動きを抑えることでロードノイズを低減し、さらにANC（アクティブノイズコントロール）を全グレードに標準装備。フェンダー内部には吸音材も追加され、静粛性の向上にも力が入れられています。

ボディサイズは全長4190mm×全幅1825mm×全高1545mm、ホイールベース2580mmと、全グレード共通です。

このサイズ感は都市部での取り回しの良さに直結しており、狭い道や駐車場でも扱いやすい点が大きな魅力といえるでしょう。

デザイン面では、従来のスピンドルグリルから進化した「UNIFIED SPINDLE」を採用。次世代レクサスのデザイン思想である、機能性と動的な美しさを両立したスタイルが表現されています。

ボディカラーはソニッククォーツを含む全6色が用意されており、好みに応じた選択が可能です。

室内は2列シートの5人乗りレイアウトで、使い勝手の良さと快適性を両立しています。また、グレードごとに異なる世界観が設定されており、ユーザーのライフスタイルに合わせて選べる点も特徴です。

ラインナップは「Elegant」「Active」「Bespoke Build」「Cool」「Relax」の全5種類となっています。

なかでも最も価格を抑えたElegantグレードは、シンプルで温かみのあるデザインが特徴です。

足元にはミディアムグレーメタリック塗装の17インチホイールを装備し、上質さを感じさせる仕上がりとなっています。

シートには耐久性と機能性を兼ね備えたL tex素材を採用し、日常使いでも扱いやすい仕様です。

インテリアカラーはモーヴとソリスホワイトの2色から選択でき、落ち着いた雰囲気と親しみやすさの両方を備えています。

装備面も充実しており、運転席と助手席にはシートヒーターを標準装備。USB Type-Cポートはセンターコンソール前方に1個、下部に1個、後部に2個と、合計4個が用意されています。

エントリーグレードでありながら、日常の利便性をしっかりと確保している点は評価できるでしょう。

パワートレインには1.5リッター直列3気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用しています。

これにより、軽快な走行性能と静粛性、そして優れた燃費性能を実現しています。駆動方式は2WD（FF）とAWD（E-Four）が用意されており、用途や環境に応じて選択できます。

燃費はWLTCモードで26.2km／L〜28.0km／Lと、LBXのなかで最も低燃費な数値を誇ります。

価格については、「Elegant」の車両価格（消費税込、以下同）が2WD（FF）で420万円、AWD（E-Four）で446万円に設定されています。

なお、最上級グレードであるBespoke Build（550万円から576万円）と比較すると、Elegantはおおよそ最大で156万円安い価格設定となっており、コストパフォーマンスの高さも際立っています。