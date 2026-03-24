◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日 バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）

陸上女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ日本女子中長距離のエース、田中希実（ニューバランス）が24日、インスタグラムを更新。新たに選手を迎えて、「ATHTRACK AC(アストラックアスリートクラブ)」を立ち上げたことを発表した。

田中希実のコーチを務める田中健智氏が代表を務めるATHTRACK株式会社が、シスメックスに所属していた穂岐山芽衣を選手として迎えるという。

発表全文は以下の通り。

この度、田中希実のコーチ、田中健智が代表を務めるATHTRACK株式会社は、穂岐山芽衣さんを選手として迎え、ATHTRACK AC(アストラックアスリートクラブ)を立ち上げました。

まず最初に申し上げたいこととしましては、この出来事は兼ねてより構想していたことではなく、様々な合縁奇縁が重なった末、突如実現に動き出したことです。

そのため、その道筋は全てここから拓かれるものであり、前途に様々な困難が待ち受けていることも予想されます。しかしそれもまた私たちらしい道のように感じております。まずは穂岐山芽衣さんの決断を受け入れ、温かく送り出してくださった前所属先のシスメックスの皆様に心より感謝申し上げると共に、私共としましては、彼女の夢の実現に少しでも力を貸せるよう、できる限りの努力を惜しまない所存です。

彼女の挑戦を見守り、そっと後押しする方が今後ますます増えていきますことを…

田中希実、ATHTRACK株式会社一同