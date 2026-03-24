がん闘病中の元女優、希良梨さん（45）が24日までにインスタグラムを更新。抗がん剤治療後、退院から9カ月が経過した現状を報告した。

歌手としても99年にデビューしている希良梨さんは音楽活動の再開へ向けて準備していることを報告しており、「これから始まる音楽活動に力を入れていきながら、好きな事をして枠に囚われずに自分らしく生きていくと、過酷な経験体験から改めて一度しかない人生だと悟りましたので 決意して、おっちょこちょいですが、頑張って生きます」とあらためて意気込みをつづった。

続けて「抗がん剤治療の退院から約9ヶ月ほどが経ちましたが、抗がん剤の副作用と共存して生きておりますが」と報告するとともに、「辛い思いをしていらっしゃる方も一緒に無理せずに頑張りましょうね」とメッセージを送り、「そして、いろんな地獄を乗り越えて、なんとか私は元気です」とつづった。

希良梨さんは24年9月にがんに罹患（りかん）したことを公表、12月に手術を受け、25年1月に転移とステージ3を告白。同6月末には最後の抗がん剤治療終えたことを報告。また、同7月には芸能界を引退することを宣言し、著名人・文化人として活動を行うことを発表していた。