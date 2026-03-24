国家運輸安全委員会（NTSB）が衝突事故のあった現場に派遣された＝23日、米ニューヨーク・ラガーディア空港/NTSB

（CNN）CNNが過去2年間にわたる政府機関記録を調査した結果によると、パイロットらは米ニューヨークのラガーディア空港における意思疎通の不備、航空管制の判断ミスなどの危険について懸念を示していた。

同空港では22日、エア・カナダ機が滑走路を高速走行中に消防車と衝突し、パイロット2人が死亡、数十人の乗客が負傷する事故が発生した。航空管制官は消防車に滑走路を横断する許可を出しており、土壇場でそれを止めようと試みたが、間に合わなかった。墜落後、管制官は地上無線で「この前に緊急事態に対応していた」「自分がミスをした」と発言している。

「何とかしてほしい」。あるパイロットは昨夏、航空宇宙局（NASA）の航空安全報告制度（ASRS）にこう訴えた。ASRSに寄せられたラガーディア空港に関する10件以上の報告書の一つだった。パイロットは、航空管制官が近くにいる複数の航空機に関して適切な誘導を行わなかったためにニアミスが生じたとしている。

「LGA（ラガーディア）での運航ペースが上がっている。管制官たちは限界を越えつつある」。パイロットは2025年1月に60人以上が死亡した首都ワシントンのロナルド・レーガン・ナショナル空港（DCA）周辺での空中衝突事故に言及。雷雨の日のラガーディア空港は事故発生前のDCAのようになりつつあると主張した。

ラガーディア空港では、わずか数カ月前の昨年10月にも誘導路でデルタ航空のリージョナルジェット2機が衝突し、1人が入院する事故があった。

CNNがASRSを調査したところ、22日の死亡事故に至るまでの2年間に、同空港での衝突がかろうじて回避された状況を詳述した報告書が複数あった。

例えば24年12月の報告には、航空管制官からの不正確な指示によって、航空機が地上の別の航空機に危険なほど接近した状況が記述されている。

ASRSの他のデータは、航空管制施設の慢性的な人員不足や過去の政府機関閉鎖を背景に全米各地の空域や滑走路でのニアミスや安全への懸念を報告する事例が珍しくないことを示している。