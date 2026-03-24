何かと物入りで、不慣れなことに対応することも多い新生活。この時期ならではの心情につけ込んだトラブルなどが発生しているとして、国民生活センターなどが注意喚起しています。インターネット通販をめぐり、複雑で新しい不正も。手口と対策を紹介しします。

■「アパート全体の電力プランが…」

森圭介アナウンサー

「3月も残すところ 1週間ほどです。4月から新生活を始めるという方も多いんじゃないでしょうか。その新生活を狙う悪質な勧誘などが増える可能性があるということで、国民生活センターなどは注意を呼び掛けています」

「被害に遭わないために知っておいた方がいい手口、そしてその対策についてご紹介します」

「まずは契約トラブルに注意ということで、新生活に向けてガスや電気のインフラを契約する際、トラブルの被害に遭ってしまうというものです。2月公表された、国民生活センターに問い合わせがあった相談の内容を紹介します」

「一人暮らしの20代男性のアパートに事業者が訪ねてきて、『アパート全体の電力プランが変更になる。電気料金も安くなる』と言ってきたそうです。申込書を出してきたので、男性は記入します」

「後日アパートの管理会社に問い合わせたところ、『電力プランの変更は知らない』と言われました。事業者が言っていたことが事実ではなかったので、契約をやめたいという相談内容です」

「被害金額などは確認されていないということですが、訪ねてきた事業者の言うがままに契約書にサインをしてしまったというケースに当たります」

「国民生活センターは、マンションやアパート全体の契約が変わるかのような説明をされるケースが相次いでいるとして、『管理会社などに確認してから契約してほしい』と注意を呼び掛けています」

「全体が変更になると言われたら信じてしまう人がいるのも、ちょっと無理はないかなという気はします」

瀧口麻衣アナウンサー

「（新生活を始める時に）私は両親と一緒に相談しながら進めていきました。新しい生活で慣れていない方、初めて契約する方は結構慎重に行った方がいいのかなと思います」

森アナウンサー

「何度か経験しているのであれば、ちょっと違和感を覚える方もいるかもしれませんが、初めての一人暮らしだとすると『これが普通かな』と思う方がいるかもしれませんね」

■8日以内なら「クーリングオフ」も

森アナウンサー

「もう1つのトラブルを紹介します。20代男性からの相談です。電力会社の代理店を名乗る人物が訪問してきました。『電気料金が下がる。その対象地区すべてを訪問している』と言われたので、話を聞くことにしたそうです」

「別の電力会社への切り替えを勧められて申し込んだということですが、その後、関係のないウォーターサーバーのレンタル、害虫駆除の相談ができるサービスなど1時間以上の勧誘を受け続け、根負けしてしまったそうです」

「それらの契約書にサインをしてしまったが、すべて不要なので解約したいということです。このケースでは契約書を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリングオフができるそうです。これもなかなか、見抜くのは難しいかもしれませんね」

山粼誠アナウンサー

「僕もなかなか話を続けられると、それを遮って断るのができません。お願いしてしまった場合は、日付を確認し、対象期間内ならばこういった制度を使うべきですね」

森アナウンサー

「自分を守るためにも正しい知識を身につけておくのは非常に大事なのかもしれません」

■ミシン需要が高まる時期のトラブル

森アナウンサー

「新生活に関連して、こんなトラブルもあります。ミシンのニセ広告トラブルです」

「例えば保育園・幼稚園の入学準備で体操袋を縫うなど、3月はミシンの需要が高まる時期と言われています。この需要を狙って老舗ミシンメーカー・ジャノメミシンをかたる、ニセの広告が出てきたということです」

「3万9800円のミシンが1万4900円と、6割以上安くなっているということで『残り3日間の特別セールです』と書かれています」

直川貴博アナウンサー

「ちょっと魅力的に思っちゃいますよね」

森アナウンサー

「決して安いものじゃないので、『安くなっているんだったら…』と思う方いるかもしれません。翌日にこのサイトを見ても、『3日』の文字は変わっていないそうです」

「日本語がおかしいところもありますが、『ソーイングッールセット』という文字も。ジャノメ側は、『これらの製品および販売サイトは、当社が運営・認可・提携しているものでは一切ございません』とホームページ上で発表しています」

「詐欺や悪徳商法に詳しいジャーナリストの多田文明さんは『新生活になると、物を買う機会が増え、消費者は少しでも安いものを求める。その心情につけ込んでお金をだまし取ろうとするケースがあるので、注意が必要』と話します」

直川アナウンサー

「物入りだし、私も街頭インタビューをしていると、ミシン需要など新生活だからこそのものは（出費が）かさむからこそ安く買いたい（という気持ちに皆さんがなっているのが分かります）。悲しいニセ広告ですね」

森アナウンサー

「こういった人の弱みや傾向につけ込んでくるトラブルがある可能性がありますよね。そういったことを知って、いろんなものを準備していただきたいと思います」

■複雑…ネット通販で“新たな不正”

森アナウンサー

「続いて警視庁が先週発表した、楽天でのインターネット通販のトラブルについて。新しい、複雑な手口です」

「Aさん（30代）が缶チューハイを買おうとして、通常よりも2割ほど安い缶チューハイを出品していた中国のショップに注文しました。今回、このショップが不正を行っていたとみられています」

「別のBさんの楽天アカウントを乗っ取り、 Cさんのクレジットカードとこのアカウントをひも付けています。普通であれば、Bさんのアカウントには Bさんのカードですが、Cさんのクレジットカードがひも付けられています」

「楽天市場で缶チューハイをこのショップが購入してAさんに送るんです。そうすると、Aさんはお金をショップ側に払いますよね。代金を受け取って、この代金がショップ側の利益になっていました」

「なぜこんなことをしていたのか。ITジャーナリストの三上洋さんによると、目的は2つあるそうです。複雑にすることで犯人特定を逃れること、さらにはカード情報で現金を入手するということです」

「被害者はAさんとBさんとCさんです。ただ、 Aさんはチューハイを頼んで、チューハイが届いています。トラブルに遭ったことに気づかないんですよ」

「アカウントを乗っ取られたBさんは自分のアカウントから知らないAさんに缶チューハイが届いてるので、Bさんから見ると犯人はAさん。ただ、Cさんはカード情報がBさんにひも付けられているので、Bさんが犯人なんじゃないかと思うわけです」

「警察がAさん、Bさん、Cさんに話を聞いても、3人の話が食い違っている。警察の捜査が撹乱されて、犯人の特定が困難になってしまうということです」

「犯人（からすれば）、（クレジットカードで）現金を得るのは一番大変です。物を買うことはできても、現金を取ることが難しいのですが、この方法なら現金がそのまま入ってきます」

「自分のショップの売り上げにすることができて、身を隠しながら現金を得ることができるという、非常に巧妙な仕組みになっているんです」

山粼アナウンサー

「ただ金銭的な被害に遭うだけではなくて、何らかの罪を着せられる可能性も出てきてしまうということですもんね」

■ネット通販トラブル 対策は？

森アナウンサー

「重要なのは、私たちはAさんにもBさんにも Cさんにもなる可能性があるということです。様々な被害者の形があります。ではどこをどう気をつければいいのか、三上さんに聞きました」

「『今月買い物していないから履歴見なくてもいいかな』とは思わないでください。使っていない時にも、クレジットカードや買い物サイトの履歴をこまめに確認してください」

「こんなもの買った覚えがない、サイトから知らない人に物が送られている…。そう疑って履歴を確認することが大事です」

「自分が注文したところと違うところから荷物が届いている可能性があります。頼んだものが届いていても、別のところから来ている可能性があります。そういった場合には警察に相談してほしいと、三上さんは話していました」

「トラブルを未然に防ぐため、何かおかしいなと感じたらまずは誰かに相談・通報することが非常に重要となります」

「新生活、どうせだったら気持ちよくスタートしたいですよね。ここにつけ込むというようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。ぜひ皆さん注意していただきたいと思います」

（2026年3月23日『news every.』より）