正しい姿勢を身に着けて肩甲骨を正しい位置にキープする方法とは？【肩甲骨はがし】

正しい姿勢を身に着けて肩甲骨を正しい位置にキープする方法

肩甲骨と抗重力筋の関係にも注目

エクササイズによって肩甲骨の位置を正し、柔軟性をとり戻そうとしても、不調の原因となった姿勢が悪いままでは状況の改善は望めません。運動と同時に正しい姿勢を身につけることで、肩甲骨の正常な機能が保てるようにしましょう。

姿勢を正すうえで知っておきたいのが抗重力筋です。抗重力筋とは、重力に対抗して体を支えるために働く、首や背中、お腹まわりの筋肉のこと。これらの筋肉が互いにバランスをとり合うことで、私たちの立位や座位の姿勢が保持されているのです。

とりわけ僧帽筋など背中側の抗重力筋は、肩甲骨と密接な関係にあり、首や肩まわりの好不調にも関わります。さらに、肩甲骨が姿勢の維持に一定の役割を果たしていることからも、その深い繋がりがわかります。

実践的に姿勢を正すノウハウも積極的に利用したいものです。本書ではタオルを利用した尻枕や腰枕などを紹介しています。いずれもわずかな時間と手間で姿勢の矯正効果が期待できますので、ぜひ試してみてください。肩甲骨を正しい位置に保つため、生活の中でできる工夫をしていきましょう。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅