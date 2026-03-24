中東緊張高まる イラン議員は交渉拒否、サウジは攻撃参加に加わる可能性 中東緊張高まる イラン議員は交渉拒否、サウジは攻撃参加に加わる可能性

リンクをコピーする みんなの感想は？

中東緊張高まる イラン議員は交渉拒否、サウジは攻撃参加に加わる可能性



中東情勢の緊張が再び高まっている。



トランプ氏の「TACOトレード」もむなしく、イラン議員が米との交渉を拒否した。



嘘つきで人間性も良心のかけらもない人と交渉するつもりないと明言、ホルムズ海峡を以前の状態に戻すつもりはないとも述べた。



イランは湾岸諸国に対する攻撃を継続しているほか、イスラエル首相がトランプ氏との会談後もイランへの攻撃を続けることを表明しており、戦争が終結する兆候は見られない。イラン中部イスファハンのガス施設が攻撃を受けたとの報告も伝わっている。また、サウジアラビアは一線を超えないとしていたが忍耐が限界に達したようで、米国のイラン攻撃に参加する方向だという。





東京時間10:44現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46290.00（-232.00 -0.50%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6602.25（-32.50 -0.49%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24277.75（-130.50 -0.53%）



ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝91.68（+3.55 +4.03%）

ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4390.70（-48.80 -1.10%）

外部サイト