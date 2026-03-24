米株価指数先物 ダウ300ドル安、中東緊張高まる サウジも参戦か 米株価指数先物 ダウ300ドル安、中東緊張高まる サウジも参戦か

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米株価指数先物 ダウ300ドル安、中東緊張高まる サウジも参戦か



東京時間10:59現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46223.00（-300.00 -0.64%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6591.50（-43.25 -0.65%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24236.25（-172.00 -0.70%）



トランプ「TACO」もむなしくイラン議員が米との交渉を拒否した。



イランは湾岸諸国に対する攻撃を継続しているほか、イスラエル首相がイランへの攻撃を続けることを表明しており、戦争が終結する兆候は見られない。また、サウジアラビアが忍耐が限界に達したようで、米国のイラン攻撃に参加する方向だという。

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