米株価指数先物　ダウ300ドル安、中東緊張高まる　サウジも参戦か

東京時間10:59現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46223.00（-300.00　-0.64%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6591.50（-43.25　-0.65%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24236.25（-172.00　-0.70%）

トランプ「TACO」もむなしくイラン議員が米との交渉を拒否した。

イランは湾岸諸国に対する攻撃を継続しているほか、イスラエル首相がイランへの攻撃を続けることを表明しており、戦争が終結する兆候は見られない。また、サウジアラビアが忍耐が限界に達したようで、米国のイラン攻撃に参加する方向だという。