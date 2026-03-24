　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.69　9.63　8.77　9.63
1MO　9.51　8.13　8.42　8.67
3MO　9.63　7.45　8.62　8.30
6MO　9.65　7.20　8.72　8.24
9MO　9.68　7.22　8.82　8.29
1YR　9.61　7.22　8.85　8.27

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.23　13.72　9.46
1MO　9.04　11.76　8.51
3MO　9.38　11.04　8.19
6MO　9.53　10.74　8.19
9MO　9.63　10.67　8.23
1YR　9.58　10.55　8.22
東京時間10:12現在　参考値

短期ボラは少し落ち着くも高め推移が続く