通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.69 9.63 8.77 9.63
1MO 9.51 8.13 8.42 8.67
3MO 9.63 7.45 8.62 8.30
6MO 9.65 7.20 8.72 8.24
9MO 9.68 7.22 8.82 8.29
1YR 9.61 7.22 8.85 8.27
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.23 13.72 9.46
1MO 9.04 11.76 8.51
3MO 9.38 11.04 8.19
6MO 9.53 10.74 8.19
9MO 9.63 10.67 8.23
1YR 9.58 10.55 8.22
東京時間10:12現在 参考値
短期ボラは少し落ち着くも高め推移が続く
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