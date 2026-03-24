【前後編の後編／前編を読む】妻への贈り物を買いに行ったら“店員と客”以上の関係に…「これは運命だ」49歳夫が舞い上がった細かすぎる共通点

森永正貴さん（49歳・仮名＝以下同）は、「デキ婚」した妻の春佳さんと幸せな家庭を築いていた。だがあるとき“運命の人”瑠美さんと出会ってしまう。正貴さんが既婚者であることを知りながらも、瑠美さんは彼を受け入れ、二人は不倫の仲に。1年続いたその関係には、家族への罪悪感がつきまとい「天国と地獄を行き来するよう」だったと正貴さんは振り返る。そんな日々に耐えられなくなった2人は、話し合いの末に別れを選ぶ。瑠美さんは正貴さんの前から姿を消し、彼は新たに生まれた息子を含む家族と向き合って生きていこうと決意をしたのだが――。

「我ながらバカな生き方をしているなと思います」と正貴さんは自嘲する

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息子が産まれてすぐ、娘が小学校に入った。年の差があるせいで、娘は弟を非常にかわいがっていた。

「甘えん坊だった娘が、自分も納得した上でどんどんお姉ちゃん気質になっていった。ときには僕らより先に、息子が何を求めているかわかっているのには驚きました。僕自身はあの衝撃的な恋からなかなか立ち直れなかったんですが、それでも家族はまた絆が強くなった。それは感じていました」

このまま落ち着いた生活を送ろうと彼は決めた。職場の和につとめ、ときには地元のお寺で早朝おこなっている写経の会に参加したりもした。自分の心を静めるためならなんでもしたと彼は振り返る。

忙しい日々だったが、家族でよく出かけた。娘との会話も心がけた。仕事と家庭があれば自分は満足だ。そう思えるようになった自分がうれしかった。ところが、娘が高校生、息子も小学校高学年になったころ、ばったり瑠美さんと再会してしまう。

2時間後の“待ち合わせ”

「いつもなら絶対に乗らない郊外の私鉄に乗ったとき、なんだか視線を感じたんです。ふっとそちらを見ると、瑠美が立っていた。どのくらい見つめ合っていたかわからない。おそらく時間にしたら数秒なんでしょうけど、永遠に感じるくらい長かった。お互いに一歩ずつ近寄っていきました。いつかどこかで再会するということは予想していませんでした」

仕事があるから2時間後にこの駅の改札で会えないかなと言うと、瑠美さんは静かに頷いた。彼女の携帯電話の番号はすでに削除してある。別れるとき、一緒にお互いの電話番号を削除したのだ。今回、会えなければそれも運命だと彼は思った。

「会えました。彼女があれから結婚したことも知りました。でも子どもはできなかったと。12年ぶりでした。それなのに言葉を交わしたとたん、久しぶりだと思えなかった。あの日の続きがここにある。そう思った。僕らはやはり一緒にいるべきなのではないか。僕は必死に自分を立て直して、落ち着いた生活をしていたけど、それはそうすべきだと思ってしてきたことで、本当の自分は彼女をずっと求めていたんだとわかってしまった」

やっぱり瑠美と一緒にいたい。そう言うと瑠美さんの目からぽろりと大きな涙がこぼれ落ちた。それを見て正貴さんも泣いた。

「彼女がか細い声で、『でも、ダメ。人としてダメ』と言ったんです。それを聞いたら、『もういいよ、止められない。どんなに自分の気持ちを止めてもこうやって会ってしまったのが運命なんだ』と彼女の手に手を重ねました。ぽろぽろと涙をこぼす彼女が愛おしくてせつなくて」

瑠美さんの結婚

また時間を縫うような逢瀬が始まった。仕事が忙しくなってきた、と妻に伏線を張ると、「なんだか張り切っているように見える」と妻は笑った。胸が痛んだが、もう自分を止める気にはなれなかった。

「それでも離婚を切り出すことはできなかった。妻は何も悪くないんですから。だけど日に日に、ここじゃない、僕がいる場所はここじゃないという気持ちが強くなっていく。彼女のほうはあれから努力を重ねて、デザインの仕事ができるようになったそうです。その過程で、仕事関係で知り合った10歳年上の男性と結婚した。でも、心が行き交うような関係ではないと寂しそうに話していました。ふたりとも、今いる場所ではないと感じていたし、早く一緒になろうと心は決まっていた。それなのになかなかことが進まなかった」

それでも1年後に彼女は離婚が成立した。「どうしてもひとりになりたい、ひとりになって勝負したい」と夫に訴えたそうだ。定年間近の夫は「退職金を半分渡すよ」と言ってくれたが、それは断り、ひとりでワンルームマンションを借りた。

「いっそふたりで死んじゃおう」

それ以来、そのマンションがふたりの密会場所となった。瑠美さんは責めなかったが、彼はいつでも肩身が狭い思いを抱えていた。

「なかなか離婚を言い出せないんだと、彼女に言ったことがあるんです。彼女は『わかった』と一言だけ。しばらくたったある日、彼女が『いっそふたりで死んじゃおうか』とつぶやいた。前向きでいつも明るい彼女がどうしてあんなことをつぶやいたのか、そして僕も『そうしたら、僕らの愛は永遠になるね』なんて言ってしまったのか……」

恋と家庭の両立に疲れたのだろうか、あるいは離婚して再婚しても決して心が晴れないと予測していたのだろうか。彼の気持ちは、瑠美さんのその一言をきっかけに、どんどんネガティブな方向へと引っ張られていった。

「どうやって死のうか。そればかり考えていました。ああいうマイナススパイラルに入ると、抜け出せなくなるんですね。しかも自分が間違っていると思わない。この道を突っ走るしかないと思ってしまった」

ふたりで海に飛び込むか、あるいは雪の中に埋もれて息絶えようか。そんなときでも人は苦しさが少なくなるような選択をしたくなるものらしい。

「結局、そんなことを考えているうちに、いや、そうじゃない。死ぬならここで死ねばいいんだと思って」

私が寝ている間に首を締めてと彼女に言われた。睡眠薬を飲んで寝た彼女の顔を見ながら用意した紐を首に回したが、とてもそれを引く気にはなれなかった。大切な人の命を自分の手で殺めることなどできるはずがない。

「ナイフで自分の肘の内側を切りました。僕も薬を飲んでいたので、そのまま眠ってしまった。途中で目を覚ました彼女が救急車を呼んでくれて、結局、僕の傷は数針縫いましたが、たいしたことはなかった。それでも病院から警察へ連絡がいって、妻にはバレてしまいました」

駆けつけてきた妻のひと言

病院に駆けつけてきた妻は、言ってくれればよかったのに。あなたに死なれるよりは離婚のほうがマシよと春佳さんは言った。一緒にいた娘は、軽蔑したようなまなざしを向けて、一言も発しなかった。

「それからすぐに離婚して、瑠美と暮らし始めました。ただ、1度は命を捨てようとしたわけだから、なんだか僕の中ではそこですべてが終わったという感じになっちゃったんですよね。瑠美との生活は滞りなく進んでいるけど、娘とも息子とも言葉を交わさないままだったから、なにか釈然としない感じが残っていて」

春佳さんは、おとうさんが別の女の人と暮らすことになったと正直に娘に伝えたらしい。それがいけないことではない、しかたのないことだとも言ったそうだ。それでも18歳の娘にとって精神的な影響はあるだろう。

離婚から1年たって、正貴さんはこの春、娘に会いに行った。大学の学費は正貴さんが支払っている。どうしても自分に出させてほしいと春佳さんに懇願したのだ。せめてそのくらいは父親としてしてやりたい、いや、させてもらいたいとひれ伏すように頼んだ。

「娘は会ってくれましたが、あまり話はしてくれなかった。一言、『恋って、家族への愛情より強いの？ 大事なの？』と僕をひたと見つめたんです。答えられなかった。1度は別れたけど再会して……ということも言えなかった。いつか娘にわかってもらおうなんて虫のいい話だと思いました」

率先してあっさり離婚を選択した春佳さんだが、その心の内を考えるとよほどのショックを受けているはずだと正貴さんは言う。1度だけ、春佳さんの弟から連絡があった。

「義弟とは以前から仲よくしていたんですが、あのときはさすがにいろいろ恨み言を言われました。『ねえちゃんは、苦しいときほどあっさり笑って物事を決断するタイプなんだ。何が原因で離婚したのかはわからないし、ねえちゃんは何も言わない。ただ、ねえちゃんの気持ちだけは考えてやってほしい』と。僕が全面的に悪いとしか言えなかったけど、これほど春佳や子どもたちを傷つけたことは、精神的にとても疲れました」

なんとも皮肉な結果に

再婚できたら目的を達成したのだから、もっと浮かれた気持ちになっていいはずだった。だが、正貴さんと瑠美さんは「幸せ」を実感していないという。喜んでいてはいけないという抑制が働いてしまうので、なかなか手放しで楽しむことができないのだ。

自分を解放して規制をぶち破って一緒になったふたりが、今度は世間の常識や家族への遠慮から今の生活を謳歌できないとは、人生や人の気持ちはなんと皮肉なものなのだろう。人としてもっと鈍感でもっと身勝手だったら、今の生活はもう少し楽しいものになっているのかもしれないが。

「我ながらバカな生き方をしているなと思います。あのころ、家族だけを見て自分を立て直したように、今度は瑠美だけを見て落ち着いて生きていくしかない。裏切り者の父親を許してもらおうなんて思ってはいけないと感じています」

瑠美さんと一緒になったことを後悔しているわけではないが、これほどの罪悪感にまみれるとは思っていなかった。人間、いくつになっても予見できないことばかりですねと、正貴さんは少しだけ口を歪めて笑った。

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12年ぶりの再会をきっかけに再燃した“恋”は、このままモヤモヤを残したまま決着するのだろうか。正貴さんと瑠美さんの出会いと、1度別れを決めた関係性は【記事前編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部