◆オープン戦 カブス１５―６ヤンキース（２３日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）

カブスの今永昇太投手が２３日（日本時間２４日）、本拠のヤンキースとのオープン戦に先発し、５回を投げて７安打２失点３四死球５奪三振と好投した。

開幕を見据えたスタメンが並んだヤンキースに対し、今永は初回先頭のゴールドシュミットに四球。無死一塁でのジャッジとの対決では、内角へ食い込むスイーパーで空振り三振を奪った。続くベリンジャーも空振り三振で２死としたが、スタントンとチザムに連打され、先取点を奪われた。

２回から４回までは走者を許しながらも無失点。３巡目に入った５回は先頭のゴールドシュミットに二塁打、ジャッジに左前打と連打され、ベリンジャーの左犠飛で２点目を許したが、後続を断って１失点でしのいだ。この回限りで降板。８１球を投げて５４球がストライクだった。注目のジャッジとの対戦は単打２本の３打数２安打だった。

この日の試合前、ＷＢＣで右膝を負傷した鈴木誠也外野手が１０日間負傷者リストに登録され、開幕メンバーから外れることが決まった。米マーキースポーツネット局がＳＮＳで公開した囲み取材で今永は「彼自身もケガを残念に思っているだろうし、チームもそう思っているだろうと思う。だけど彼の素晴らしいところは、それをクラブハウスで一切見せずに、懸命にリハビリに取り組んでいる。僕らが出来ることは、彼が戻った時に、一番いい順位にいて、いいチーム状態でレギュラーシーズンを送っていること。彼が帰ってきた時に、いいチームでいたい」と話した。

今永は１７日のエンゼルス戦以来、オープン戦５試合目の登板で、５イニングはこれまでで最長。懸念だった被本塁打も、ヤ軍の強力打線に対し０本に抑えた。