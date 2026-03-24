◆オープン戦 カブス１５―６ヤンキース（２３日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）

カブスの今永昇太投手が２３日（日本時間２４日）、本拠のヤンキースとのオープン戦に先発し、５回を投げて７安打２失点３四死球５奪三振と好投した。

米マーキースポーツネット局が今永の試合後の囲み取材の模様をＳＮＳで公開した。今永は「相手打線も見ての通りレギュラーシーズン同様のラインアップだった。シーズンの第１試合と思って投げた。（ヤンキースは）どこからでも点を取れる打線。試合を壊さないように、スプリングトレーニングといえど、試合を作るという気持ちで投げた。５回まで投げられて良かった」と振り返った。

開幕を見据えたスタメンが並んだヤンキースに対し、今永は初回先頭のゴールドシュミットに四球。無死一塁でのジャッジとの対決では、内角へ食い込むスイーパーで空振り三振を奪った。続くベリンジャーも空振り三振で２死としたが、スタントンとチザムに連打され、先取点を奪われた。

２回から４回までは走者を許しながらも無失点。３巡目に入った５回は先頭のゴールドシュミットに二塁打、ジャッジに左前打と連打され、ベリンジャーの左犠飛で２点目を許したが、後続を断って１失点でしのいだ。この回限りで降板。８１球を投げて５４球がストライクだった。注目のジャッジとの対戦は単打２本の３打数２安打だった。

今永は１７日のエンゼルス戦以来、オープン戦５試合目の登板で、５イニングはこれまでで最長。懸念だった被本塁打も、ヤ軍の強力打線に対し０本に抑えた。