【前後編の前編／後編を読む】「ふたりで死んじゃおうか」49歳夫はナイフを手に…“運命の恋”は皮肉な結末で終わるのか

「この人こそ自分の運命の人だ」「この人が本当に好きだ」という気持ちは、文字にする以上の熱情と、居所のないような焦燥感をはらんでいる。今、動かなければすべてが崩壊してしまう、一時も待っていられない。本来、そう思える人に出会えることが幸運なのだが、タイミングが悪いと、その感情を抱えていることが「地獄」となる。

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

森永正貴さん（49歳・仮名＝以下同）は、30歳のとき、2年のつきあいを経て同い年の春佳さんと「デキ婚」をした。そのうち結婚しようと思いながら一緒に生活していたので、妊娠は結婚のいいきっかけとなった。

娘の誕生日には「産んでくれた感謝」で妻へもプレゼントを贈るようにしていた

「彼女とは友だちの飲み会で知り合ったんですが、いつの間にかつきあっていたという感じ。自然と距離が縮まりました。結婚しようと決めたときも、この先は共働きをしながら子どもを育てていこうとふたりとも思っていた。とても対等な関係だった。彼女は兄と弟にはさまれた唯一の女の子で、家族仲がものすごくよくて。僕も彼女の実家に行くのが楽しかったくらいです」

正貴さん自身は、6歳のときに両親が離婚、その2年後に父は再婚した。相手の女性には当時5歳の娘がいた。父はその娘に気を遣い、継母は彼に気を遣ってくれた。正貴さんは子どもらしく振る舞おうと意識していたという。

「8歳のときに新しい母が来たんですが、男の子っぽくいたずらをしたりちょっと乱暴な言動をとると、『まったく男の子は……』と言いながらも、どこか継母がうれしそうだったんですよ。外で遊んで着る物を汚したり、ときには妹を驚かせたりしていましたね。したくてしていたというより、継母を喜ばせたかった」

「家族ごっこ」

子どもなりの気遣いだったのだろう。みんなが気を遣っていたから、一家は表面上はうまくいっていた。だが高校生くらいになると、正貴さんは「家族ごっこ」に疲れてしまったという。だんだん仏頂面をしていることが多くなったが、その時期の男の子はそういうものだという目で見てもらえる。それに甘える形で大学を受験、生まれ育った地方都市から東京に出てきて、それ以来は年に数回、実家に帰ればいいほう。家族を疎んじたわけではないが、優しい継母には今も遠慮がある。だからこそ、気を遣わずに親子関係を築いている春佳さんが羨ましくもあったし、こういう人と結婚して家庭を作りたいとも思ったのだろう。

「結婚して半年足らずで娘が生まれました。かわいかったし、娘を産んでくれた妻が愛おしかった。家族ってこういうものなんだなとしみじみ感じました。ちょうどそのころ、生みの母が亡くなったと知らされたんです。母の妹から連絡があったと父が言っていました。お葬式に行くかと聞かれて、僕は行かないと答えた。本当は行きたかったけど、継母に申し訳ないような気がして」

ただ、今でも「行っておけばよかった」と思うことがあるそうだ。せめて最後のお別れだけはしておくべきだったのではないかとときどき胸がひりつくという。

そんなこともあって、自分の家族はしっかり守っていこう、自分が妻と娘を幸せにしようという気持ちは強かった。夫婦は仕事の時間をやりくりして、どちらかが必ずきちんと娘を保育園に送り、迎えに行った。彼の仕事はシフト制だったので、ときには徹夜明けのまま娘を送っていくこともあった。それでも大変だとは思わなかった。

「もうひとりほしいねと話していたんですが、そんなとき僕が運命の女性に出会ってしまったんです」

スカーフを買いにデパートへ…

娘が5歳の誕生日を迎える年の春だった。娘の誕生日に、彼は毎年、妻にもプレゼントを贈っていた。かわいい娘を産んでくれた妻への感謝の気持ちを表すためだ。その年は、妻がスカーフをほしがっていたのを思い出してデパートへ行った。

「そのとき接客してくれた女性がとても感じのいい人だったんです。妻の写真を見せつつ、こんなイメージでと言ったら、いかにも妻の好きそうなものを選んでくれた。かわいい感じではなく、シャープでかっこいい感じの柄で」

単なる接客の上手な女性。それだけのはずだった。だがその週末、正貴さんの勤務先が開催したイベントで、その女性、瑠美さんと再会したのだ。あら、この前はどうもと話しかけられて、正貴さんは思わず二度見した。接客しているときより、ずっとフレンドリーな笑みを浮かべている瑠美さんに魅了されたからだ。

「瑠美は小さな子を連れていました。『姪っ子なんです。かわいいでしょ、叔母バカで』と笑う彼女に、なんだか脳が妙な反応を起こしていた。この人だ、この人なんだという妙な思いで体の奥から、何か指令が出ているような感じ。僕は思わず、『このあと、時間ありませんか』と尋ねていました。彼女は姉と待ち合わせして姪っ子を引き渡せば、あとは暇ですと。じゃあ1時間後に会場の外でと約束しました。僕はその日、イベントに最後までいなくてもよかったので、1時間後に仕事を抜け出したんです」

瑠美さんとは連絡先も交換していなかったから、何か行き違いがあれば会えないかもしれない。だが、正貴さんはまったく疑わなかった。「僕と彼女は運命だ」と思い込んだ。

「何がそこまで僕を思い込ませたのかわかりません。ただ、あのときの体の奥から彼女を求める強い気持ちに押される感覚は忘れられなかった」

「結婚されてるんですよね」

瑠美さんと無事に会え、そのまま近くのカフェに行った。お互いの仕事や趣味の話が尽きなかった。それでも瑠美さんに「結婚されてるんですよね」と言われて言葉に詰まった。結婚していないとは言えない。だが既婚だといえば彼女は気持ちが引くだろう。あなたが好きだと言えば軽いヤツに見られるに決まっている。

「僕はあなたと話せてうれしかった。心から楽しいと思える時間だった。また会えないでしょうかと真摯に尋ねました。彼女は曖昧に頷いていましたね。連絡先を聞き出してつながり、それからは1日1回はメッセージのやりとりを重ねました」

あなたが好きだ。そうした肝心なことは言えない。それでも彼女への興味は尽きず、あれこれと聞き出した。彼女は当時、スカーフや小物の売り場に立っていたものの、本来はデザインの勉強をしてきていて、いつかは自分でデザインしたスカーフを作りたいと夢を話してもくれた。

「1週間ほどたって、どうしても彼女に会いたくて、正直に伝えました。会いたいと。彼女は躊躇しつつも会ってくれた。その日、僕は勝負を賭けるつもりでした。『あなたを深く知りたい。どうしてもひとつになりたい』と。言葉で語り合い、体で話して、やっぱりこの人だと思ったら離婚も辞さない。そんな気持ちだったんです。ひとりで舞い上がっているのではないかという恐怖感もあったけど、直接会って、そう言ったら『私はじっくりつきあって好きになっていくタイプだと思っていた。でもあなたに会ってから、自分が自分でなくなっているような気がしてならない』と。同じ気持ちだったんです」

この人は僕のソウルメイトなんだ

男と女を惹きつけあうものは何なのだろうか。相手の状況もわからないのに、理性以前に感覚や体が反応するのはどうしてなのか。もちろん、そこまで感覚的に恋に落ちたことなどない人もいるだろう。その違いもまた何なのか。単に惚れっぽいということではないように思えてならない。

「その日、そのままホテルへ行きました。体と体を合わせることで、魂が行き交う感じがした。あんな感じも初めてでした。やはりこの人は僕のソウルメイトなんだと思った。彼女は3歳年下だったけど、誕生日が同じだったんですよ。生まれた時間もほぼ同じ、朝の6時半。そんなことって珍しいでしょう。彼女となら何があっても乗り越えて生きていける。そう確信しました」

とはいえ、正貴さんには大事な妻と子がいる。ふたりは大切な存在だ。今まで一緒に生きてきた時間は愛しいものだった。好きとか嫌いを越えて、家族として重要なふたりには責任がある。その日帰宅すると、妻も娘ももう寝ていた。娘の寝室を覗き、布団をかけ直しながら正貴さんは、自分は何をしているのだろうと思った。他の女性にうつつを抜かしている立場にはないはずだと「常識」が働く。だが次の瞬間、瑠美さんに包み込まれた快感がよみがえる。単なる快感ではなく、まさに溶け合うような快楽だった。

「あなたを家族の裏切り者にしたくない」

それ以来、ふたりは時間を見つけては会い、目と目を覗き込んで言葉を交わし、体を交えた。彼にとっては天国と地獄を行き来するような、楽しくてつらい日々だったという。

「彼女と会いたい、でも家族に申し訳ない。その繰り返しでした。そのうち、彼女に会うのもつらくなっていった。瑠美も同じ気持ちだったんでしょう。1年たったとき、お互いに『もう無理だね』と話し合って別れました。別れるのもつらかったですよ。半身をもぎとられるような感じでした。それでも、『あなたを家族の裏切り者にしたくない』と彼女は言ってくれた。最後は朝まで一緒にいて、彼女が一足先にホテルを出て行きました。僕はひとしきり泣いて、それから出社。妻には仕事が忙しくて、他の人とシフトを代わったとメッセージを送っておきました」

その日の晩、家族3人で食事をしているとき、ふと「家庭を壊さなくてよかった」と思った。だが翌日になると「やっぱり彼女と一緒にいたい」と気持ちが揺れる。それでも仕事と家庭に気持ちを向けてがんばった。

「でも1週間たったところで我慢できず、彼女の職場に行ってみました。彼女はいなかった。他の店員さんに尋ねたら、彼女は家庭の事情で急に辞めたと。おそらく瑠美も耐えられなかったんでしょう。僕と出会った職場にいることじたいが」

彼はとぼとぼと歩きながら、彼女のいない人生を歩む決意をした。それから1年後、彼と春佳さんの間には元気な男の子が生まれた。

＊＊＊

お互い後ろ髪をひかれながらも、関係を清算することを決めた正貴さんと瑠美さん。だが“運命の人”とのつながりは、これで絶えたわけではなかったようだ……。【記事後編】で、2人を待ち受ける思わぬ展開を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部