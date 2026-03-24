ヘブンとトキは奇妙

朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が間もなく終了する。松江編の第95回（2月13日）までは賞賛一色に近かったが、第96回（同16日）からの熊本編以降は批判がかなり目立つ。なぜ視聴者の意見は急変したのか。その理由を挙げたい。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

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作家で英語講師のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）とヒロインのトキ（高石あかり）は奇妙な夫婦だ。真っ先に配偶者に話すべきことを黙っている。

それが目立ち始めたのが熊本編以降。だから夫婦の物語でありながら、2人の関係に強い結び付きを感じにくかった。物語全体にも違和感をおぼえるようになってしまった。

高石あかり

ヘブンの場合、かつて好意を抱いていた編集者のイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンでの滞在記を書かないかと持ち掛けられたが、トキには黙っていた。第106回（3月2日）だった。

ヘブンは日本での執筆に限界を感じていたため、大きく心が動いた。この話は熊本第五高等中学校の同僚であるロバート（ジョー・トレメイン）と作山（橋本淳）には明かした。

トキにこの話を教えたのはロバートの妻・ラン（蓮佛美沙子）。第107回（同3日）だった。ランはてっきりトキも知っていると思っていた。夫婦なのだから、そう考えるのが自然だろう。トキは「どげんなるでしょうか、私は、家族は！」と狼狽する。

一方でトキは自分が妊娠したことをヘブンに伏せた。第108回（同4日）だった。同居する父親の松野司之介（岡部たかし）、母親のフミ（池脇千鶴）には明かす。住み込みの女中・クマ（夏目透羽）、書生の錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）にも伝えた。

トキがヘブンに妊娠を黙っていたのは、フィリピン行きを思いとどまる理由になってはいけないと考えたから。とはいえ、現実的にはヘブンが渡航を決める前に伝えなくてはならない話なのである。

それから10年が経過し、住まいは東京に移されたが、やっぱり2人は大事なことを話せていなかった。第116回（同16日）、ヘブンは勤務先の帝大を解雇されていた。しかしトキや家族には明かせず、朝になると用もないのに家を出た。ヘブンはストレスがバンバンに溜まっていたのではないか。

第117回（同17日）、司之介は解雇を知る。トキはまだ知らない。第118回（同18日）、司之介からトキたちが解雇を知らないと聞かされた丈は「えーっ」と驚く。普通の反応だろう。

ヘブンがトキに話すべきことを話せなかった最大の理由は彼女の少女性にあると見る。ヘブンとトキの年齢差は18歳だが、年齢よりも幼く感じる。お世辞にも頼りになるとは言えない。ヘブンがトキの幼さを納得したうえで、夫婦生活を送っているという描写にはなっていないのではないか。

成長しないトキ

第119回（同19日）、ヘブンが次の勤務先が見つからずに苛立ち、本など家の中の物を倒すと、トキはお守りのヴードゥードールをつくっているから大丈夫と笑顔で慰めた。いくらトキが信心深いとはいえ、見るからに苦悩しているヘブンに掛ける言葉とは思いにくかった。

直後にヘブンが解雇を告白し、月給400円を失ったことを明かすと、トキは「そんなことでウチの家族は壊れません」と一笑に付す。この言葉には妻としての覚悟が表れていたものの、残念ながら説得力に欠けた。

結婚以来、3世帯を支えてきたのはヘブンであり、まさしく大黒柱。トキは収入を得る苦労と無縁の暮らしを送ってきた。その分、精神的な支えになっていたかというと、ちょっと疑問だ。

松江編は評判がすこぶる良かった。しかし熊本編からはかなり批判や不満が聞かれるようになった。理由はいくつか考えられる。その一因はよく指摘される通り、テンポが緩やかになり、空気感も変化したからだろう。

次に夫婦関係に進歩や成熟が感じられず、ゆえに夫婦に温かみをおぼえにくいのも原因だと見ている。さらにトキが松江編から少女性を持ったまま成長せず、以前と同じ振る舞いであることに対し、違和感を抱いた視聴者もいると考える。

たとえばトキの妊娠判明時である。病院で診察した医師・黒田（安井順平）から「もうお分かりですね」と告げられると、トキは「えっ、もしかして」と言いつつ、黒田の次の言葉を止めた。その次の言葉も再び「待ってごしなさい」と制した。制作側としてはギャグだったのだろうが、独身時代と同じ調子だったので、すんなりと受け止めるのが難しかった。

ましてや黒田とトキの場面は、ランからヘブンのフィリピン滞在記の話を聞いた直後。トキは傷ついていたはずだが、その素振りを見せなかった。この点でもしっくり来なかった。

第113回（3月11日）、トキは結婚手続きのため、ヘブン、長男・勘太と一緒に、生みの親である雨清水の戸籍に入ることになった。

松野の戸籍にはトキの初婚の相手・銀二郎（寛一郎）が残っているため、雨清水の戸籍に入るしかないという。

首を捻ったのは、もし銀二郎と婚姻関係が続いているのなら、別戸籍になっても重婚になってしまうのではないか。よく分からなかった。

「丑三つ時」を連想させる「雨清水トキ」に自分がなると分かったときのトキのけたたましい笑い声ばかりが耳に残った。

もう1つ。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）のナレーションである。第96回から第120回までに「がんば」という言葉を3回使っているが、説明するまでもなく「がんば」は日本語ではない。イタリア語で「脚」だ。

「がんばれ」という意味で「がんば」を使う場合、俗語。登場人物の会話としてではなく、ナレーションで俗語を連発されると、かなり気になる。ヘビとカエルは独特の口調なので、なおさら。

物語の全編を貫くテーマはウソ。セツの著書『思い出の記』によると、ハーンは正直な人間を好み、ウソ吐きを嫌ったから、うまいテーマだった。

テーマはウソ

第1回からウソが描かれた。トキの出自である。以後もウソの描写が続いた。松野家は銀二郎に対し、莫大な借金があることを隠すというウソを吐いた。

そもそも働き手を得るための結婚だった。このウソなどが理由になり、銀二郎は第16回（昨年10月20日）に出奔する。良くも悪くも家のことを第一に考えてしまう松野家の悪い部分が出た。

ヘブンはウソが大嫌いである。ヘブンもトキから借金のことと雨清水家との関係を知らされてなかった。2人は結婚間近だったが、このウソにより、破談になってしまいそうになる。取りなしたのはヘブンの永遠の友人・錦織友一（吉沢亮）だった。第69回（1月8日）だった。

松江編のクライマックスは錦織がウソを告白。第95回（2月13日）である。錦織は帝大を出ていないし、中学の英語教師の資格すらなかった。それを生徒の前で告白し、校長にもならなかったが、理由は誰にも明かしていない。最後まで分からなかった。これが特に良かった。視聴者の数だけ答えがある形にした。

ウソそのものについては解答を暗示した。熊本編に入ってすぐの焼き網騒動である。家族の誰かが焼き網を隠したか盗んだと皆が疑心暗鬼になったため、丈と正木がウソを吐き、ありもしない盗難をデッチ上げ、1人残らず潔白という方向に導いた。

ヘブンは「私、ウソ嫌い。でも2人、良いウソ。素晴らしい！」と叫んだ。ときにはウソも必要。何事にも寛容であるべきだということを伝えたかったのだろう。

朝ドラには独特の様式がある。今回も踏襲された。まず朝ドラほど放送中に制作陣が取材に答えるドラマはない。視聴者が作品に没入しようとしているにもかかわらず、舞台裏を見せてしまう。勿体ない。映画の上映をぶった切って観客に説明を始める監督はいない。

またドラマには視聴者の数だけ感想や意見があるのだが、それを自分たちの意図で觥合よく誘導してしまう制作者もいる。作品だけで勝負しなくてはならない制作者として危うくないだろうか。

この様式が採り入れられたのは、「ちむどんどん」（2022年度前期）以降のことと記憶する。批判が渦巻いた作品だ。

批判される前に発信してしまいたいようだ。その気持ちは分かる。だが、賞賛を得るためには視聴者の声に耳を傾け、より良いドラマをつくるしかないのではないか。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部