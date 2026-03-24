タレントで実業家の紗栄子（39）が24日までにインスタグラムを更新。虐待疑惑がもちあがっていた仔馬を保護した経緯などについて報告した。

紗栄子は17日の投稿で、「昨日からたくさんのDMが私のもとに届いています。そのほとんどが生まれて間もないあの仔馬のこと。みんなからのメッセージを見て、ただ事ではないと思ったからその動画を観るのも正直怖かった。その動画を開いたらその先に起きることも予測できたから、開く前から心が傷んだ」と虐待疑惑動画に言及。

「知ったからには放っておけない」と思いをつづり、その後の投稿で保護したことを報告していた。

「ある牧場での仔馬のライブ配信映像をきっかけに、SNS上では大きな議論と多くの心配の声が広がりました」と改めて言及。「私たちは状況を確認したうえで、命を守るための選択として、母馬アールヴヘイム、仔馬のバレンタイン、そしてお腹の中に宿る可能性のある新しい命と向き合う決断をいたしました。現在は、私たちが信頼を寄せている牧場にて大切に預かっていただいている状況です」と経緯を説明。

「人も動物も、命はすべて同じ重さでここにあり、どの命も大切にされるべき存在です。生まれてきた意味を感じ、最後のその日まで『生きていてよかった』と思える世界であってほしい。私たちはそう願っています」と思いをつづった。