『海が走るエンドロール』フィルムアワード審査員に今泉力哉・山中瑶子らが参加

たらちねジョン『海が走るエンドロール』（秋田書店）の完結を記念して開催するフィルムコンペティション「海が走るエンドロールフィルムアワード」の審査員が発表された。

【写真】「海が走るエンドロールフィルムアワード」審査員3名

本アワードは『海が走るエンドロール』に登場する、主人公・茅野うみ子や濱内海（カイ）たちのように「“映画を撮りたい側の人間”を応援したい」という想いから生まれた、自主制作映像コンペティション。

本アワードでは、うみ子の心が揺れ動いた時の表現や作品タイトルに紐づく「海が走る瞬間」をテーマに、15分以内のショート動画作品を募集。「海が走る瞬間」とは、心が揺れ動いた瞬間のこと。何気ない日常や、言葉にならなかった感情など、「海が走る瞬間」を自由に映像で表現することが求められる。

応募作品の募集は2026年2月9日（月）から公式サイト上で開始。審査員とSNS上での投票により入賞作品が決定する。グランプリの受賞者には、賞金30万円が贈呈されるほか、作品は『海が走るエンドロール』最終巻発売時のプロモーション映像として採用。副賞として秋田書店作品PV制作への監督参加の機会も与えられる。

本アワードの募集締め切りは4月3日（金）23:59まで。募集締め切りが迫るなか、たらちねジョンに加え、映画監督の今泉力哉、山中瑶子が本アワードの審査員として参加することが発表された。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）