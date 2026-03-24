ダイコク電機<6430.T>は３日ぶりに急反騰している。２３日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を前回予想の５１０億円から５４０億円（前期比６．１％減）、営業利益予想を７５億円から９０億円（同２６．５％減）に引き上げた。同時に株主優待制度を変更すると開示。２７年３月期から保有期間と保有株式数に応じ、１０００～６０００円相当のデジタルギフトを贈呈する。保有株式数の区分を見直すなど、利便性の向上を図っており、これらを評価した買いが集まっている。



２６年３月期は市場全体でスマートパチンコの導入が想定を上回るなか、カードユニット「ＶＥＧＡＳＩＡ」の販売が堅調に推移する。そのほか、新製品「ＢｉＧＭＯ ＸＣＥＬ」「ＴＪ－０１」及び準新製品「ＲＥＶＯＬＡ２」「ＤＵＡＬＩＮＡ」も好調。グループ会社が開発したスマートパチスロ「ようこそ実力至上主義の教室へ」やゲームタイトル「首都高バトル」も業績に寄与する。



株主優待は１００株以上３００株未満を保有する株主に１０００～３０００円相当のデジタルギフト、３００株以上を保有する株主に４０００～６０００円相当のデジタルギフトを贈る。従来は優待品がＱＵＯカード。保有株式数による区分は５００株以上と１０００株以上が基準になっており、上限は５０００円相当だった。今回の制度変更により、例えば３００株以上を３年以上保有する株主が受け取る株主優待はＱＵＯカード３０００円相当から、デジタルギフト６０００円相当に増える。なお、当面はＱＵＯカードも優待品として選ぶことができるという。



出所：MINKABU PRESS