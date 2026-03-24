B’z松本孝弘“24karats”最新曲でEXILEとコラボ！「意外に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、これが中々のマッチングなんですよ」
EXILEが“24karats”シリーズの最新曲で、B’z松本孝弘と初コラボレーションを果たしたことがわかった。また、同曲も収録される“24karats”ベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』が5月20日にリリースとなることも併せて発表された。
■「DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！」（松本孝弘）
24カラット＝純金。“24karats”シリーズは、2007年以降「混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続ける」というEXILEの揺るぎない意思を象徴してきたシリーズ。3月30日に配信リリースされる最新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」は、“24karats”シリーズとしては5作目、EXILE名義では「24karats GOLD SOUL」以来、約10年7ヵ月ぶりの楽曲となる。
今回のコラボレーションは、LDHにとって6年に1度の祭典『LDH PERFECT YEAR 2026』が開催されるなか、2025年にデビュー24周年を迎え、2026年の9月には25周年という大きな節目を迎えるEXILEが、今のEXILEにしかできない音楽表現を模索するなかで、楽曲に込められた想いや世界観を最大化できるアーティストとして、日本の音楽シーンを牽引し、世界的にも高く評価されるギタリスト、松本孝弘（B’z）にオファーをしたことから実現。
ボーカルのEXILE ATSUSHIが「2007年にリリースしたときは、ここまでシリーズ化するとは思っていませんでした。LDHとしてアパレルブランドがあって、仲間がいて、そういうなかで生まれてきたオリジナルなカルチャー」と語るこれまで“24karats”シリーズが築いてきた世界観と音楽性はそのままに、松本孝弘の存在感とEXILEの力強いエネルギーが融合し、あらたな“24karats”を感じられる1曲となっている。
時代のトレンドに流されず、時代を超えて輝き続ける“タイムレス”なエンタテインメントを追求してきたEXILEの歴史と覚悟、そして進化を恐れず挑み続ける姿勢が、力強く鳴り響く。ギタリスト松本孝弘とのコラボレーションにより進化した“24karats”。その名のとおり純金のように磨き上げられたサウンドで、音楽の真価と熱量を感じさせる楽曲に仕上がっている。
また、本楽曲も収録されるベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』が、5月20日にリリースされることも決定。2007年にリリースした「24karats -type EX-」から歌い継がれてきた“24karats”シリーズの歴史と軌跡を、楽曲/MV/ライブ映像にわたりすべてコンプリートした一作となる。
■松本孝弘（B’z）コメント
この度EXILEさんの新曲「24karats GOLD LEGACY」でギターを弾かせて頂きました。
EXILEさんが記念すべき25周年を9月に迎えられるとのことで、大きな節目にこうして参加させて頂いた事を本当に光栄に思います。
僕なりのアプローチでレコーディングさせて頂いたのですが、とても楽しかったし出来栄えにとても満足しています。
（意外に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、これが中々のマッチングなんですよ。）
DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！
■リリース情報
2026.03.30 ON SALE
DIGITAL ALBUM『24karats GOLDEN BEST』
2026.05.20 ON SALE
ALBUM『24karats GOLDEN BEST』
■関連リンク
EXILE OFFICIAL SITE
https://exile.jp/
B’z OFFICIAL SITE
https://bz-vermillion.com