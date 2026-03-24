B’z松本孝弘“24karats”最新曲でEXILEとコラボ！「意外に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、これが中々のマッチングなんですよ」

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EXILEが“24karats”シリーズの最新曲で、B’z松本孝弘と初コラボレーションを果たしたことがわかった。また、同曲も収録される“24karats”ベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』が5月20日にリリースとなることも併せて発表された。

■「DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！」（松本孝弘）

24カラット＝純金。“24karats”シリーズは、2007年以降「混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続ける」というEXILEの揺るぎない意思を象徴してきたシリーズ。3月30日に配信リリースされる最新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」は、“24karats”シリーズとしては5作目、EXILE名義では「24karats GOLD SOUL」以来、約10年7ヵ月ぶりの楽曲となる。

今回のコラボレーションは、LDHにとって6年に1度の祭典『LDH PERFECT YEAR 2026』が開催されるなか、2025年にデビュー24周年を迎え、2026年の9月には25周年という大きな節目を迎えるEXILEが、今のEXILEにしかできない音楽表現を模索するなかで、楽曲に込められた想いや世界観を最大化できるアーティストとして、日本の音楽シーンを牽引し、世界的にも高く評価されるギタリスト、松本孝弘（B’z）にオファーをしたことから実現。

ボーカルのEXILE ATSUSHIが「2007年にリリースしたときは、ここまでシリーズ化するとは思っていませんでした。LDHとしてアパレルブランドがあって、仲間がいて、そういうなかで生まれてきたオリジナルなカルチャー」と語るこれまで“24karats”シリーズが築いてきた世界観と音楽性はそのままに、松本孝弘の存在感とEXILEの力強いエネルギーが融合し、あらたな“24karats”を感じられる1曲となっている。

時代のトレンドに流されず、時代を超えて輝き続ける“タイムレス”なエンタテインメントを追求してきたEXILEの歴史と覚悟、そして進化を恐れず挑み続ける姿勢が、力強く鳴り響く。ギタリスト松本孝弘とのコラボレーションにより進化した“24karats”。その名のとおり純金のように磨き上げられたサウンドで、音楽の真価と熱量を感じさせる楽曲に仕上がっている。

また、本楽曲も収録されるベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』が、5月20日にリリースされることも決定。2007年にリリースした「24karats -type EX-」から歌い継がれてきた“24karats”シリーズの歴史と軌跡を、楽曲/MV/ライブ映像にわたりすべてコンプリートした一作となる。

■松本孝弘（B’z）コメント