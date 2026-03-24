DOMOTOニューシングル「またね」リリース決定！MVプレミア公開、ドーム公演開催も発表

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DOMOTOが、5月5日に48thシングル「またね」をリリースすることが決定。併せて、7月にドーム公演開催も発表となった。

■「またね」MVは3月25日20時にプレミア公開！

2025年12月3日、DOMOTOとしてリアレンジ、ボーカルもあらたにレコーディングした「愛のかたまり」を配信。そして2026年、ふたりが初めて出会った日、5月5日に「愛のかたまり」を含む、全曲合作によるシングルをリリースする。

本作には、新録曲として各々が2曲ずつ作詩、作曲を手掛けた4曲を収録。DOMOTOとしてあらたなスタートを切ったふたりの心境、想いが詰まった記念すべき作品に仕上がった。

表題曲「またね」は、2025年12月に実施された初のファンミーティングで制作途中ながら披露された楽曲で、人が人を想う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いたDOMOTOならではの刹那的ミディアムナンバー。

初回盤A、通常盤に収録の「怖い 怖イ？」は、アッパーなラテンテイストの楽曲。DOMOTOのあらたな一面が感じられる艶やかでダンサブルな楽曲に仕上がっている。

初回盤B、通常盤に収録される「ニュー・アンティック」は、ファンキーなエレクトロロックチューン。「ニュー」と「アンティック」と相反する言葉が組み合わさることで、価値観や変化ということに対して深み、面白さを演出している。

初回盤C、通常盤に収録の「これから始まる物語」は、純粋無垢で心に染みわたるメロディに、今のふたりの心境がストレートに綴られた歌詩が溶け合い、DOMOTO珠玉のバラードとなった。

3月25日20時からは、Storm Labels Official YouTubeチャンネルにてプレミア公開される「またね」MVは、“生まれ変わってもまた会おうね”という想いを軸に描いた、幻想的で温もりのある映像となっている。

また、『DOMOTO Concert 2026 ～Stay with me～』は、7月に東京ドームと京セラドーム大阪にて各2days開催される。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

SINGLE「またね」

■ライブ情報

『DOMOTO Concert 2026 ～Stay with me～』

07/15（水）東京・東京ドーム

07/16（木）東京・東京ドーム

07/22（水）大阪・京セラドーム大阪

07/23（木）大阪・京セラドーム大阪

■関連リンク

Storm Labels Official YouTube

『DOMOTO Concert 2026 ～Stay with me～』スペシャルサイト

https://concert2026.domotofc.jp/

DOMOTO OFFICIAL SITE

https://domoto-el.com