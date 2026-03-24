24日11時現在の日経平均株価は前日比350.35円（0.68％）高の5万1865.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1481、値下がりは82、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップは東京海上 <8766>で、日経平均を50.14円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が22.23円、ダイキン <6367>が20.06円、東エレク <8035>が19.05円、アステラス <4503>が18.80円と続く。



マイナス寄与度は90.92円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が35.3円、ＳＢＧ <9984>が24.87円、ＴＤＫ <6762>が12.28円、コナミＧ <9766>が8.86円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はその他製品の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、石油・石炭、不動産、非鉄金属、卸売、倉庫・運輸と続いている。



※11時0分6秒時点



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