張本智和が4位、松島輝空は8位を維持 茺田一輝は6ランクアップの47位でトップ50入り｜卓球男子世界ランキング（2026年第13週）
国際卓球連盟（ITTF）は23日、2026年第13週の世界ランキングを発表した。
■TOP100入り日本勢は10選手
男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が前週と変わらず4位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人が引き続きトップ10入りを維持している。
ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位、3位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が続いている。
その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週と変わらず21位。宇田幸矢（協和キリン）も29位をキープし、篠塚大登（愛知工業大）は35位、田中佑汰（金沢ポート）は36位となっている。
さらに、「WTTフィーダーバラジュディン」で準優勝した茺田一輝（早稲田大）が6つランクを上げて47位に上昇。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は61位、吉山僚一（日本大）は62位をキープしている。
また、及川瑞基（岡山リベッツ）は変わらず72位となっており、今週は日本勢から10選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年3月23日更新）
■トップ100以内の日本男子選手ランキング
4位 （-）：張本智和
8位 （-）：松島輝空
21位（-）：戸上隼輔
29位（-）：宇田幸矢
35位（-）：篠塚大登
36位（-）：田中佑汰
47位（↑ 53位）：茺田一輝
61位（-）：吉村和弘
62位（-）：吉山僚一
72位（-）：及川瑞基