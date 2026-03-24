国際卓球連盟（ITTF）は23日、2026年第13週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は10選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が前週と変わらず4位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位、3位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が続いている。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週と変わらず21位。宇田幸矢（協和キリン）も29位をキープし、篠塚大登（愛知工業大）は35位、田中佑汰（金沢ポート）は36位となっている。

さらに、「WTTフィーダーバラジュディン」で準優勝した茺田一輝（早稲田大）が6つランクを上げて47位に上昇。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は61位、吉山僚一（日本大）は62位をキープしている。

また、及川瑞基（岡山リベッツ）は変わらず72位となっており、今週は日本勢から10選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年3月23日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

4位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

21位（-）：戸上隼輔

29位（-）：宇田幸矢

35位（-）：篠塚大登

36位（-）：田中佑汰

47位（↑ 53位）：茺田一輝

61位（-）：吉村和弘

62位（-）：吉山僚一

72位（-）：及川瑞基