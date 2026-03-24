ニックやベイマックスなど全6種類！ベルメゾン ディズニー「選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクター違いで家族で揃えても可愛い、ディズニーデザイン「選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ」
© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：990円（税込）
適応サイズ：約23〜25cm
素材：綿、ポリエステル
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ウレタン入りのソフトスリッパ。
インクジェットプリントにより、水彩画のような多色使いのデザインを表現しています。
また豊富なキャラクター展開で、買い替え、買い足しも楽しみに！
キャラクター違いで家族分を揃えてもOK◎
全部で6種類のデザインがラインナップします。
ドナルド＆デイジー
© Disney
「ドナルドダック」と「デイジーダック」デザインのスリッパ。
ブルー×黄色の配色使いがとっても爽やか☆
そして仲良くローラースケートを楽しむ姿も目をひきます。
チップ＆デール＆クラリス
© Disney
「チップ」、「デール」、「クラリス」デザインのスリッパ。
縦に並んでポーズを撮る姿が愛らしさ満点！
背面には葉っぱや木の実などの総柄もあしらわれています。
くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
「くまのプーさん」デザインのスリッパ。
パステル調の淡い色使いにほっこり。
「くまのプーさん」は、赤いハートの風船を持ってご機嫌な様子です☆
ラプンツェル
© Disney
『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」のスリッパ。
水彩風の柔らかいタッチが素敵！
凛とした表情で立っている「ラプンツェル」の周りにはたくさんのお花がデザインされ、華やかな雰囲気に仕上げられています。
ベイマックス
© Disney
「ベイマックス」デザインのスリッパ。
赤と白の「ベイマックス」らしい配色使いがファン心をくすぐります！
それから「モチ」をぎゅーっと抱きしめている「ベイマックス」の姿にも癒されます。
ニック（ズートピア2）
© Disney
『ズートピア2』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのスリッパも登場。
にやっと微笑みながら歩いている「ニック・ワイルド」の姿がカッコイイ☆
さらに、ビビッドなグリーンにアートが映えてオシャレに履くことができます。
© Disney
＜素材アップ＞
インソールはウレタン入りで適度なクッション性があり、疲れにくい仕様になっています。
© Disney
裏面は、パタパタ音がしにくい素材なので足音を気にせず、安心して履けます。
洗濯機で気軽に洗えるのもうれしいポイント◎
いつでも清潔な状態を保つことができます。
プレゼントにも喜ばれそう！
キャラクター違いで家族で揃えても可愛い、ディズニーデザイン「選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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