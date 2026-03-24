ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクター違いで家族で揃えても可愛い、ディズニーデザイン「選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：990円（税込）

適応サイズ：約23〜25cm

素材：綿、ポリエステル

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ウレタン入りのソフトスリッパ。

インクジェットプリントにより、水彩画のような多色使いのデザインを表現しています。

また豊富なキャラクター展開で、買い替え、買い足しも楽しみに！

キャラクター違いで家族分を揃えてもOK◎

全部で6種類のデザインがラインナップします。

ドナルド＆デイジー

© Disney

「ドナルドダック」と「デイジーダック」デザインのスリッパ。

ブルー×黄色の配色使いがとっても爽やか☆

そして仲良くローラースケートを楽しむ姿も目をひきます。

チップ＆デール＆クラリス

© Disney

「チップ」、「デール」、「クラリス」デザインのスリッパ。

縦に並んでポーズを撮る姿が愛らしさ満点！

背面には葉っぱや木の実などの総柄もあしらわれています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのスリッパ。

パステル調の淡い色使いにほっこり。

「くまのプーさん」は、赤いハートの風船を持ってご機嫌な様子です☆

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」のスリッパ。

水彩風の柔らかいタッチが素敵！

凛とした表情で立っている「ラプンツェル」の周りにはたくさんのお花がデザインされ、華やかな雰囲気に仕上げられています。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのスリッパ。

赤と白の「ベイマックス」らしい配色使いがファン心をくすぐります！

それから「モチ」をぎゅーっと抱きしめている「ベイマックス」の姿にも癒されます。

ニック（ズートピア2）

© Disney

『ズートピア2』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのスリッパも登場。

にやっと微笑みながら歩いている「ニック・ワイルド」の姿がカッコイイ☆

さらに、ビビッドなグリーンにアートが映えてオシャレに履くことができます。

© Disney

＜素材アップ＞

インソールはウレタン入りで適度なクッション性があり、疲れにくい仕様になっています。

© Disney

裏面は、パタパタ音がしにくい素材なので足音を気にせず、安心して履けます。

洗濯機で気軽に洗えるのもうれしいポイント◎

いつでも清潔な状態を保つことができます。

プレゼントにも喜ばれそう！

キャラクター違いで家族で揃えても可愛い、ディズニーデザイン「選べる楽しさ！プリントがかわいい洗えるソフトスリッパ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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