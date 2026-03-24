ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

登場時期：2026年3月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「ゆるかわ」なデザインでサンリオキャラクターズをキュートに表現したグッズが、セガプライズに続々登場。

2026年3月は「シナモロール」や「マイメロディ」「クロミ」などの愛らしいぬいぐるみとマスコットがラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ レトロメモリー ぬいぐるみ Vol.2

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

登場時期：2026年3月13日より順次

サイズ：全長約10×8×15cm

種類：全3種（シナモロール、タキシードサム、ポチャッコ）

オリジナルのぬいぐるみブランド”レトロメモリー”で愛らしく表現されたサンリオキャラクターズ。

第2弾には「シナモロール」「タキシードサム」「ポチャッコ」がラインナップされます。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

2頭身のころんとしたシンプルなフォルムで、幼さと愛くるしさを表現。

大きな瞳とピンクのほっぺもキュートな、そばに置きたくなる存在です☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット RIBBON HOLIC

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

登場時期：2026年3月19日より順次

サイズ：全長約5×4×10cm

種類：全3種（クロミ、マイメロディ、シナモロール）

リボンをテーマにしたアートシリーズ「RIBBON HOLIC」に、サンリオキャラクターズたちが再登場。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

大小様々なサイズのリボンを身に着けた「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」のマスコットが展開されます。

シンプルなかわいらしさが特徴のマスコットで、キャラクターごとに色違いのリボンが使用されているのもポイント。

瞳にはハートマークがあしらわれ、かわいらしさをプラスしています☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“クロミ” リボンVer.

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

登場時期：2026年3月19日より順次

サイズ：全長約39×18×35cm

うるうるの瞳と大きなリボンがキュートな「クロミ」のぬいぐるみ。

両耳にはピンクのハートをあしらったリボンを付けています。

ボリュームある大きさで、存在感も抜群です！

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット BIG RIBBON

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

登場時期：2026年3月27日より順次

サイズ：全長約10×6.5×13cm

種類：全4種（マイメロディ（ピンク）、クロミ（水色）、マイメロディ（黄色）、クロミ（紫））

大きなリボンをぎゅっと抱えた「マイメロディ」と「クロミ」のキュートなマスコット。

「マイメロディ」は淡いピンクのリボンのほか、鮮やかなイエローのリボンを使ったバージョンも登場します。

「クロミ」は大人っぽい紫のリボンのほか、水色のリボンを抱えたかわいい雰囲気のデザインです☆

愛くるしいマスコットやリボンを付けたデザインなど、サンリオキャラクターズのキュートなグッズが続々登場。

セガプライズの「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズは、2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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