リボンを身につけたマスコットなど4種類！セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！
セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
登場時期：2026年3月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「ゆるかわ」なデザインでサンリオキャラクターズをキュートに表現したグッズが、セガプライズに続々登場。
2026年3月は「シナモロール」や「マイメロディ」「クロミ」などの愛らしいぬいぐるみとマスコットがラインナップされます☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ レトロメモリー ぬいぐるみ Vol.2
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
登場時期：2026年3月13日より順次
サイズ：全長約10×8×15cm
種類：全3種（シナモロール、タキシードサム、ポチャッコ）
オリジナルのぬいぐるみブランド”レトロメモリー”で愛らしく表現されたサンリオキャラクターズ。
第2弾には「シナモロール」「タキシードサム」「ポチャッコ」がラインナップされます。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
2頭身のころんとしたシンプルなフォルムで、幼さと愛くるしさを表現。
大きな瞳とピンクのほっぺもキュートな、そばに置きたくなる存在です☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット RIBBON HOLIC
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
登場時期：2026年3月19日より順次
サイズ：全長約5×4×10cm
種類：全3種（クロミ、マイメロディ、シナモロール）
リボンをテーマにしたアートシリーズ「RIBBON HOLIC」に、サンリオキャラクターズたちが再登場。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
大小様々なサイズのリボンを身に着けた「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」のマスコットが展開されます。
シンプルなかわいらしさが特徴のマスコットで、キャラクターごとに色違いのリボンが使用されているのもポイント。
瞳にはハートマークがあしらわれ、かわいらしさをプラスしています☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“クロミ” リボンVer.
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
登場時期：2026年3月19日より順次
サイズ：全長約39×18×35cm
うるうるの瞳と大きなリボンがキュートな「クロミ」のぬいぐるみ。
両耳にはピンクのハートをあしらったリボンを付けています。
ボリュームある大きさで、存在感も抜群です！
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット BIG RIBBON
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
登場時期：2026年3月27日より順次
サイズ：全長約10×6.5×13cm
種類：全4種（マイメロディ（ピンク）、クロミ（水色）、マイメロディ（黄色）、クロミ（紫））
大きなリボンをぎゅっと抱えた「マイメロディ」と「クロミ」のキュートなマスコット。
「マイメロディ」は淡いピンクのリボンのほか、鮮やかなイエローのリボンを使ったバージョンも登場します。
「クロミ」は大人っぽい紫のリボンのほか、水色のリボンを抱えたかわいい雰囲気のデザインです☆
愛くるしいマスコットやリボンを付けたデザインなど、サンリオキャラクターズのキュートなグッズが続々登場。
セガプライズの「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズは、2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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