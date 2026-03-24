アーティストとして、長きにわたりK-POPシーンを牽引し、ジャンルの枠を超えた音楽性で常にトレンドを生み出し最前線を走り続けてきた世界的アイコンG-DRAGON。

ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランド「スター」にて、コンサートフィルム『UBERMENSCH G-DRAGON 2025 WORLD TOUR THE FINAL』を2026年3月27日(金)より独占配信します。

コンサートフィルム『UBERMENSCH G-DRAGON 2025 WORLD TOUR THE FINAL』ディズニープラス独占配信

ディズニープラスのスターで3月27日(金)より独占開始

アーティストとして、長きにわたりK-POPシーンを牽引し、ジャンルの枠を超えた音楽性で常にトレンドを生み出し最前線を走り続けてきた世界的アイコンG-DRAGON。

彼が8年ぶりに帰還し、世界82.5万人のファンを魅了したワールドツアー[Ubermensch］が、2025年12月にソウル・高尺スカイドームで壮大なフィナーレを飾りました。

ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランド「スター」にて、コンサートフィルム『UBERMENSCH G-DRAGON 2025 WORLD TOUR THE FINAL』を2026年3月27日(金)より独占配信します。

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR［Ubermensch］in Seoul のアンコール公演は、2025年3月にソウルでの公演を開始し、アジア、北米、ヨーロッパ17都市で計39回の公演を行い、世界中の観客を熱狂させたワールドツアーのフィナーレとしてG-DRAGONの比類なき芸術性が際立った史上最高のステージと評価されています。

ファンに新たなライブ体験と圧倒的な没入感をもたらす本コンサートフィルムでは、G-DRAGONの繊細なパフォーマンス、壮大なスケールの舞台演出、そしてアンコール公演でのみ公開された特別な瞬間を収録。

会場に足を運べなかったファンには公演の臨場感あふれる体験を、コンサートを鑑賞したファンにはあの日の感動を鮮やかに蘇らせれる作品となっています。

「POWER」をはじめ、「DRAMA」、「IBELONGIIU」、「TAKE ME」、「CROOKED」などG-DRAGONの代表曲をハイクオリティで楽しめるほか、ファンの間で最高の名シーンとして語り継がれるG-DRAGON、TAEYANGとDAESUNG3人が再び一つの舞台に立った、サプライズステージの様子も余すところなく収録。

3人が共に「HOME SWEET HOME」を熱唱し、会場のファンとの大合唱によって一体感が最高潮に達したあの瞬間に加え、ソウルのアンコールステージのみで披露されたソロ曲「Light It Up」のステージも収録されています。

予告映像ではコンサートタイトルでもある “Ubermensch”（超越した人） について、特別な存在ではなく、それは誰の中にでもあると語り、「心や愛、感情の中心にある大切な出発点、それが “?bermensch”だと私は思います」とコンサートに込めた思い、そして“人間は克服されるべき何かである”というメッセージが明かされます。

そのカリスマ性で世界中のファンを魅了し続けるG-DRAGONがステージ上で放つ圧巻の歌唱、パフォーマンス、そして会場の熱狂とともに、心からファンとの時間を楽しむ姿も必見です。

ディズニープラスでしか見られない、ワールドツアーのフィナーレでみせるG-DRAGONの“伝説”。

コンサートフィルム『UBERMENSCH G-DRAGON 2025 WORLD TOUR THE FINAL』は、ディズニープラスのスターで3月27日(金)より独占開始です。

(c) 2026. Galaxy Corporation. All Rights Reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニープラスで独占配信！コンサートフィルム『UBERMENSCH G-DRAGON 2025 WORLD TOUR THE FINAL』 appeared first on Dtimes.