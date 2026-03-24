ふくしま応援ポケモンのラッキーと、福島の県産品がコラボレーション。

新しく6つのコラボ菓子や工芸品が誕生し、ラッキーが福島県の魅力的な県産品を応援します☆

福島県「ふくしま応援ポケモン」ラッキー コラボお土産

発売日：2026年4月1日（水）予定

主催：福島県県産品振興戦略課 TEL 024-521-1167

2019年2月にポケモンと連携協定を締結した福島県は「ふくしま応援ポケモン」のラッキーと、さまざまな取り組みを行ない、県内の活性化を図っています！

2026年4月から開催となる「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に合わせて、ラッキーと福島の県産品の新しいコラボ菓子やグッズが誕生。

2026年4月より発売される、福島の食や伝統的工芸品とコラボした6つを紹介します☆

柏屋「ラッキーの福島桃まんじゅう＆薄皮饅頭」

価格：928円（税込）

桃まんじゅうと薄皮饅頭が一度に楽しめる、柏屋の「ラッキーの福島桃まんじゅう＆薄皮饅頭」

桃まんじゅうには福島県産白桃を使用し、果肉感あるみずみずしい美味しさを味わえます！

薄皮饅頭はこしあん・つぶあんが1つずつ入っており、桃まんじゅうとあわせて5個入りの和菓子です☆

ニックファンズ「ラッキーのしあわせフルーツジュレ」

価格：518円（税込）

ニックファンズの「ラッキーのしあわせフルーツジュレ」は、福島のももを手軽に食べられるパウチタイプ。

冷やして食べると、すっきり爽やかな味わいを楽しめます。

お子さんからお年寄りまで、どなたでも食べやすいフルーツジュレです！

サンヨー缶詰「ラッキーの旬桃ゼリー」

価格：756円（税込）

サンヨー缶詰の「ラッキーの旬桃ゼリー」は、旬の福島県産白桃を使用したデザートスイーツ。

とろけるゼリーの中に、ふくしま自慢の美味しい桃を包み込んでいるのもポイントです。

常温でそのまま楽しめるのはもちろん、冷やすとさらに美味しさが引き立つ、至福のひとくちに仕上げられています！

酔月窯「ラッキーの銘々皿」

価格：大 3,000円（税込）・小 2,500円（税込）

400年以上の歴史を持つ国指定伝統的工芸品「会津本郷焼」の窯元のひとつ「酔月窯」が手掛けた「ラッキーの銘々皿」

大小2種類のお皿は、地元の原料にこだわって作られ、デザインにも手書きの味わいを生かしています。

どんなシーンにも馴染む素朴な風合いと、日常使いにうれしい丈夫さも魅力です！

二本松市和紙伝承館「上川崎和紙 ラッキーの福うちわ」

価格：1,980円（税込）

1000年の歴史を受け継ぐ上川崎和紙で仕立てた「ラッキーの福うちわ」

二本松市の花である“菊”と裏表で異なるラッキーのデザインを楽しめる一枚が誕生しました。

和紙ならではのやさしい風合いは、日常のさまざまなシーンにそっと寄り添い、使うたびに心地よさを感じさせてくれます☆

あさか野窯「ラッキーのすず鳴りカップ」

価格：4,840円（税込）

あさか野窯の「ラッキーのすず鳴りカップ」

ラッキーのタマゴをイメージしたカップで、ホットドリンクを入れて手に持っても熱くない二重構造になっています。

左右に振ると鳴る、土鈴の優しい音にも癒やされるカップです。

「ふくしま応援ポケモン」のラッキーとコラボした、福島県の食べものや伝統的工芸品など、6つのスイーツや工芸品が登場。

2026年4月より発売される、福島県「ふくしま応援ポケモン」ラッキー コラボお土産の紹介でした！

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