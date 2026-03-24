ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）に主演する俳優・鈴木亮平が２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。２９日に放送される最終回（２０分拡大）の展開について「４択」を出題し、ネットが沸いている。

妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人・早瀬（松山ケンイチ）が、警視庁の悪徳刑事（鈴木亮平）に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。

最終回を前に、松山はＸで「９話の最後の予告みたいなところで【夫婦の最期〜】みたいな事書いてなかった？あれが気になるんだよな大丈夫ですよね？まさかバッドエンドは無いですよね？もしバッドエンドなら皆様を代表して僕がプロデューサー成敗するので今日から素振り始めます。最後のアンケートも実施しますが鈴木氏、Ｘの猛者達に聞きたい事ありますか？」などとポスト。

鈴木は松山の投稿を引用し、「プロデューサーの身の安全のためにも、みんなでバッドエンドにならないことを祈りましょう」とつづった。

その上で「聞きたいこと……そうですね。Ｑ． 最終回でまさかのリブートがバレるのは誰？」と質問。「４択は、ムガ・ツカジ、ミスター冬橋、ミセス霧矢、松山ケンイチ でお願いします！」と提示した。

ムガ・ツカジとは合六の部下・菊池（塚地武雅）。そして冬橋（永瀬廉）、冬橋の仕事仲間・霧矢（藤澤涼架）と続く。

早瀬は元の顔に戻る可能性はあるものの、ネットは「えっ！ミスター冬橋とミセス霧矢のリブート説あるの！笑」「えっ、まだリブートしてる人いるんか！」「いやこれ、誰がバレても地獄展開じゃん…」「え、冬橋リブートしてる説あるの？？」「例の１００億使って、合六さんがミスター冬橋にリブート」「あのレストランのエプロン冬橋、もしや合六さん？」「ミスター冬橋がマーがリブート、、、？！」「マー会長がムガ・ツカジにまさかのリブート」「マー会長がムガ・ツカジ？？」「バッドエンド回避ほんと頼む」「え！？ゴイゴイスーがみなみかわにリブートしてたんじゃないの！？笑」と考察が繰り広げられている。