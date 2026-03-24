鮪にこだわるスシローが、自信を持ってお届けする鮪の王様「本鮪中とろ」が、期間限定の特別価格110円(税込)〜で販売。

さらに「デカえび」と「大切りいか」は120円(税込)〜の特別価格で、お得に楽しめます！

スシロー「本鮪中とろ」税込110円〜

期間：2026年3月25日（水）〜

販売店舗：全国のスシロー店舗

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していません

大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した回転すしスシローが「本鮪中とろ」を税込110円〜の特別価格で販売。

鮪にこだわるスシローが提供する、鮪の王様“本鮪”の中とろをお得に楽しめます☆

また、春の食事を楽しめるよう、大きいサイズでお得に楽しめる「デカえび」や「大切りいか」を税込120円〜で販売。

さらに、日本の伝統調味料“煎り酒”でひと手間加えたメニューも販売されます。

日本酒・鰹節・梅干しの風味が織りなす伝統調味料「煎り酒」に漬けたことで引き立つ、芳醇な旨みを堪能できるメニューです。

本鮪中とろ

価格：110円(税込)〜

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）※販売予定総数503万食が完売次第終了

鮪にこだわるスシローが、鮪の王様“本鮪”の中とろを特別価格で販売。

中とろならではの美しいグラデーションと、とろける脂が味わえます。

香りと旨み、脂と鮪の良さを同時に味わえるのも、中とろならでは美味しさです！

デカえび

価格：120円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）※販売予定総数276万食が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

定番ネタ・えびを大きいサイズでお得に楽しめる「デカえび」

通常よりも大きいサイズのえびを、期間限定で味わえます☆

大切りいか

価格：120円(税込)〜

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）※販売予定総数224万食が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

定番ネタ・いかも、期間限定の大切りで登場。

いかならではの美味しさをたっぷり堪能できます！

大切りうなぎ

価格：150円(税込)〜

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）※販売予定総数125万食が完売次第終了

スシロー特製だれを使った「大切りうなぎ」もラインナップ。

人気のネタをたっぷり味わえる、贅沢な美味しさです☆

銀だら焦がし醤油

価格：140円(税込)〜

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）※販売予定総数42万食が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

直火炙りで仕上げた「銀だら焦がし醤油」

焦がし醤油の風味が食欲をそそります！

煎り酒漬け赤えび

価格：180円(税込)〜

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）※販売予定総数21万食が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

ふり塩で旨みを引き出した天然の赤えびを、日本の伝統調味料“煎り酒”で漬けにした「煎り酒漬け赤えび」

ねっとりとしたえびの食感と旨みに、煎り酒ならではの梅干しの風味やだしの旨みがプラスされています☆

※微量のアルコールが含まれます

かに本身と煎り酒漬け筋子の手巻

価格：360円(税込)〜

販売期間：2026年3月25日（水）〜5月31日（日）※販売予定総数60万食が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

煎り酒に漬けた筋子の手巻きには、有明海産一番摘みの海苔を使用。

漬けにして美味しさを引き出した筋子に、風味豊かな海苔の美味しさがマッチします！

※微量のアルコールが含まれます

煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦

価格：180円(税込)〜

販売期間：2026年3月25日（水）〜5月31日（日）※販売予定総数98万食が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

煎り酒で漬けにした筋子の濃厚な旨みに、大根おろしと大葉を組み合せた「煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦」

大根おろしと大葉が、さっぱりさせてくれる絶妙なコンビネーションのおすしです☆

※本品には微量のアルコールが含まれます

鮪にこだわるスシローが、自慢の本鮪中とろをお得に提供するほか、大きいサイズのネタやひと手間加えたメニューも登場。

スシローにて2026年3月25日より販売される、数量・期間限定メニューの紹介でした☆

※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

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