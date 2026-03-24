プロ野球の開幕投手が24日に出そろった。ここまで12球団で唯一公表していなかった西武の西口文也監督（53）が埼玉県所沢市の狭山不動尊での必勝祈願後に渡辺勇太朗投手（25）と発表。27日のロッテとの開幕戦で毛利海大投手（22）と投げ合う。

これまでセ、パ11球団が開幕投手を公表。西武だけが未発表だった。初めて開幕投手を務めるのが渡辺を含めて6人（セ3人、パ3人）。その内、新人が巨人・竹丸和幸、ロッテ・毛利海大の2人と非常にフレッシュな顔触れとなった。

【今季の開幕投手】

▼セ・リーグ

巨人・竹丸和幸（初）―阪神・村上頌樹（2年連続2度目） 東京ドーム、18時15分〜

DeNA・東克樹（3年連続4度目）―ヤクルト・吉村貢司郎（初） 横浜スタジアム 18時30分〜

広島・床田寛樹（初）―中日・柳裕也（2年ぶり2度目） マツダスタジアム 18時〜

▼パ・リーグ

ソフトバンク・上沢直之（5年ぶり3度目）―日本ハム・伊藤大海（2年ぶり2度目） みずほPayPayドーム 18時30分〜

オリックス・宮城大弥（3年連続3度目）―楽天・荘司康誠（初） 京セラドーム大阪 18時30分〜

ロッテ・毛利海大（初）―西武・渡辺勇太朗（初） ZOZOマリンスタジアム 18時30分〜）