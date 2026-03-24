Kroi、インコグニートがプロデュースした新曲を配信開始 “ならでは”のホーンセクションが冴えるナンバーに
5人組バンド・Kroiが、自身の音楽的ルーツのひとつであるUKアシッドジャズ界の巨匠・インコグニートをプロデューサーに迎えた新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」を配信リリースした。
【動画】期待大！Kroi「Kinetic feat. INCOGNITO」MVティザー映像
同曲は、インコグニートのリーダーでギタリストのブルーイが所有するスタジオ「Colibri Sound Recorders」でレコーディングされた。制作は、緻密な計算よりもその場の熱量を重視したセッション形式で進行したといい、インコグニートの代名詞ともいえる華やかなホーンセクションも聴きどころ。リリースと同時に、ミュージックビデオのティーザー映像も公開されている。
リリースを記念して、全国のタワーレコード、HMV record shop、ディスクユニオンでは「Kroi "Kinetic" Special Free Paper」の配布も開始した。
Kroiは、8月から全国6都市10公演を巡るツアー『Kroi Live Tour 2026 "JUNGLE"』を開催する。同ツアーでは、ワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も実施。レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラという、ジャンルと世代を超えた豪華ラインナップが発表されている。
【動画】期待大！Kroi「Kinetic feat. INCOGNITO」MVティザー映像
同曲は、インコグニートのリーダーでギタリストのブルーイが所有するスタジオ「Colibri Sound Recorders」でレコーディングされた。制作は、緻密な計算よりもその場の熱量を重視したセッション形式で進行したといい、インコグニートの代名詞ともいえる華やかなホーンセクションも聴きどころ。リリースと同時に、ミュージックビデオのティーザー映像も公開されている。
Kroiは、8月から全国6都市10公演を巡るツアー『Kroi Live Tour 2026 "JUNGLE"』を開催する。同ツアーでは、ワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も実施。レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラという、ジャンルと世代を超えた豪華ラインナップが発表されている。