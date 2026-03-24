ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京急線で人身事故、京急川崎―神奈川新町で一時運転見合わせ…午前１… 京急線で人身事故、京急川崎―神奈川新町で一時運転見合わせ…午前１１時３５分頃に全線で再開 京急線で人身事故、京急川崎―神奈川新町で一時運転見合わせ…午前１１時３５分頃に全線で再開 2026年3月24日 10時55分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 京急線生麦―京急新安駅間で人身事故が発生。 この影響で同線は京急川崎―神奈川新町駅間の上下線で一時運転を見合わせたが、午前１１時３５分頃に全線で運転を再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 除却命令受けたノースサファリ、札幌市は２０年間で２１回指導「さらに数年かかるのは理屈に合わない」 梅田・新御堂筋の巨大鋼鉄管、地中からの出現時に男性２人けが…アスファルト片も落下 高速道路で１５２キロ、９０日の免停受けた熊本・八代市長の給料５０％減…４か月減給の条例案を可決 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 神奈川, 思いやり, 徳島, 静岡, 在宅医療, 神事, 老人ホーム, グループウェア, 明治大学