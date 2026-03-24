西武の今季の開幕投手が渡辺勇太朗投手（25）に決定した。西口文也監督が24日、埼玉県所沢市の狭山不動尊での必勝祈願後に発表した。

西口監督は開幕3連戦について「開幕投手は渡辺勇太朗、第2戦が武内、第3戦目が平良。この3人で開幕3連戦戦いたいと思います」とコメント。

渡辺は入団8年。オープン戦は3試合で防御率1・38と好投を続け、自身初の大役を射止めた。27日のロッテ戦（ZOZOマリン、18時30分〜）で先発マウンドに上がる。渡辺は「チームの最初の試合と言うことで必ず勝利できるように頑張ります」と意気込みを語った。

第2戦に先発する武内夏暉は「2戦目なので勇太朗さんに続けるように頑張ります」と話し、第3戦先発の平良海馬は「きょうは不動明王と目が合ったので勝てると思います」とコメントした。

これまでセ、パ11球団が開幕投手を公表。西武だけが未発表だったが、これで12球団全ての開幕投手が出そろった。

初めて開幕投手を務めるのが渡辺を含めて6人（セ3人、パ3人）。そのうち新人が巨人・竹丸和幸、ロッテ・毛利海大の2人と非常にフレッシュな顔ぶれとなった。

【今季の開幕投手】

☆セ・リーグ

巨人・竹丸和幸（初）―阪神・村上頌樹（2年連続2度目） 東京ドーム、18時15分〜

DeNA・東克樹（3年連続4度目）―ヤクルト・吉村貢司郎（初） 横浜スタジアム 18時30分〜

広島・床田寛樹（初）―中日・柳裕也（2年ぶり2度目） マツダスタジアム 18時〜

☆パ・リーグ

ソフトバンク・上沢直之（5年ぶり3度目）―日本ハム・伊藤大海（2年ぶり2度目） みずほPayPayドーム 18時30分〜

オリックス・宮城大弥（3年連続3度目）―楽天・荘司康誠（初） 京セラドーム大阪 18時30分〜

ロッテ・毛利海大（初）―西武・渡辺勇太朗（初） ZOZOマリンスタジアム 18時30分〜）