「大和証券Mリーグ2025-26」、3月23日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、試合中に見せた鋭い眼光がファンの間で大きな反響を呼んでいる。かつての伝説的シーンを彷彿とさせる“女王の視線”が卓上の緊張感を一気に引き上げた。

【映像】岡田紗佳、久々の“上からサヤカ”

場面は東1局。岡田は第1ツモでカン4索を埋めて1面子を完成させると、その後も淀みなく有効牌を引き入れ、わずか4巡目にカン6索をズバッと引いてテンパイ。4・7筒待ちの即リーチを敢行し、早々に主導権を握った。

この先制攻撃に真っ向から立ち向かったのが、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）だ。赤・ドラ2という勝負手を手にした永井は、平和を完成させるべく、岡田の無筋であるドラの9索を強気にプッシュ。実況の古橋崇志（連盟）が「これはいいファイトだ！」と叫んだ直後、カメラは卓上に放たれたそのドラ牌を、冷ややかかつ鋭い目線で見下ろす岡田の表情をアップで捉えた。

古橋がすかさず「岡田が見ていたぞ！」と反応すると、解説の朝倉康心（最高位戦）も「いつぞやの『上から』を思い出しますね」と笑いながらコメント。かつて、リーチ後に水を飲む際、対面の相手を射抜くような視線で見下ろした姿が「上からサヤカ」として話題になり、CMのワンシーンにも採用された伝説のエピソードを彷彿とさせた。

久々に見せたこの佇まいに、ファンからは「岡田いい顔するなぁ」「見ていたｗ」「おかぴー表情イイね」「上からサヤカ」「上から見てる」と、その美しくも恐ろしい勝負師の顔に歓喜する声が殺到。ビジュアルだけでなく、精神面でも相手を圧倒しようとする岡田の気迫が、画面越しに熱く伝わる一幕となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

