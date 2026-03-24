1日8000歩以上歩かなくていい？ダイエットコーチが教える「運動しても痩せない」原因と負のループの抜け出し方

がんばっているのに、思うように痩せない。そんな人のために、人気ダイエットコーチの計太さんがアドバイス。今回のテーマは「運動しても痩せない」。計太さんは「運動は必要」というものの、やり方次第で効果が変わってくると言います。

歩きは1日8000歩「まで」でいい理由

ダイエットを行うのであれば、運動を取り入れることをおすすめします。

運動は継続的に行えるものであればなんでもかまいませんが、理想的なのは「歩く＋運動（ランニング、筋トレなど）」です。

「歩く」は、毎日コンスタントに行いたいところ。目安は1日8000歩です。スマートフォンやスマートウォッチで歩行数を測り、チェックしましょう。

ポイントは、「長く歩けば歩くほどいい」というわけではない点です。8000歩までは歩数に応じてダイエット効果が上がるのですが、8000歩以上になるとダイエット効果の上昇率がなだらかになります。

そのため、無理して毎日1万歩以上歩く必要はなく、8000歩を継続することが大切です。

筋トレとランニング、やるならどっち？

「運動」はランニングでも筋トレでも、楽しく続けられることを1日30分程度、週2〜3日取り入れられるといいでしょう。

多くの人にとっては、筋トレよりもランニングのほうが結果が出やすいといえます。

なぜかというと、ランニングのほうが動作がシンプルで、頑張りやすいからです。筋トレはある程度の筋力とトレーニングの知識がないと、カロリーを消費しにくいでしょう。

一般的に「走ると痩せるけど、脂肪と一緒に筋肉も分解されるから体脂肪率が上がる」といわれます。実際に、食事制限をしながら長期間にわたってランニングを継続すると、筋肉が分解されることがあります。

ただし、「1〜2キロ痩せるために2カ月走ってみる」といった程度であれば、筋肉量が大きく減ることはありません。あまり気にしなくてもいいと思います。

筋トレが好きな人や負荷をかけられる人は、トレーニングを取り入れましょう。しっかり追い込むことができれば、筋肉を維持しながら、体重減少につなげることができます。

ちなみに、私は「筋トレ7：ランニング3」の割合で行っています。長期的に見ると「走ると体脂肪率が上がる」の理論は当てはまるので、筋肉を確保するためにも筋トレの比重を大きめにしています。

運動しても痩せない原因は

「運動しているのに痩せない…」という相談を受けることがあります。

単純に「もっと運動したら痩せる」と考える人は多いかもしれません。確かに運動量を増やして痩せるケースは多いのですが、裏を返すと、その運動量を維持しないとリバウンドしてしまうといえます。

運動量を増やす前に、「なぜ運動しても痩せないのか？」という根本的な原因を解明することが重要です。

まず考えられるのは、運動量が足りないことが痩せない原因ではないかもしれないということ。

人の脳は、運動量が増えて消費カロリーが増すと、「摂取カロリーも増やせ」という信号を出します。なぜならば、私たちの体は「痩せたい」とは思っていないからです。

生命の持続可能性を高めるには、少し太っているくらいがちょうどいい。そのため、消費カロリーが増して痩せると、脳は生命の危機を感じて摂取したカロリーをより多く吸収するとともに代謝を下げてしまい、思ったほど消費カロリーを稼げないということが起こります。

解決策のひとつとして挙げられるのが、摂取カロリーを増やすこと。

運動量は変えずに食事の量を少し増やし、脳に「痩せようとしていない」という情報を届けることで、「摂取カロリーを増やせ」という信号を抑えられます。結果的に消費カロリーが上がり、痩せられるというわけです。

脳の働き以外にも痩せられない原因が隠れていることがあるので、食事や生活リズムを変えて、体重の変化を追っていくことが大切です。

運動が無理なら日常の活動量をアップ

仕事や家事で忙しく、「週2〜3回の運動を取り入れるのは難しい…」という人もいるでしょう。

実は、日々の生活の中でもエネルギーを消費しています。NEAT（ニート／非運動性熱産生）と呼ばれるもので、運動以外の活動で消費されるエネルギーを指します。

1日8000歩の「歩く」もNEATに含まれますが、そのほかにも「部屋を掃除する」「駅の階段を上る」「買い物をする」といった活動のすべてでエネルギーは消費されています。

在宅ワークの人と出社している人のNEATを比べると、1日300〜500キロカロリーほどの差が出るといわれています。

例えば、スーパーでの買い物であれば、週1回まとめ買いをする人より、毎日買い物をする人のほうがNEATは高いでしょう。車で通勤している人より、徒歩＋電車で通勤している人のほうがNEATは高いといえます。

「オフィスではエレベーターではなく階段を使う」「ひと駅手前で電車を降りて歩いて帰る」といったアクションを行うことで、NEATを増やすことができます。

週2〜3回の運動を取り入れられないほど忙しい人は、すでにNEATでカロリーを十分消費できている可能性があります。それでも体重が増えている場合は、先述したように運動量以外の原因を探してみましょう。

計太（けいた）

ダイエットコーチ。パーソナルジム「ボクノジム」代表。ダイエット指導と姿勢改善に取り組み、日々情報を発信している。

構成＝有竹亮介