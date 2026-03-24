ヴァージニア・カール作・絵、松井るり子訳の絵本『それいけ、ヴォルフガング！』（徳間書店）が3月21日（土）に発売される。

【画像】うまくいかない大きな犬の奮闘を描いた絵本『それいけ、ヴォルフガング！』

オーストリアの小さな村に、とても大きな犬がいました。なまえは、ヴォルフガング。村人も、村の犬たちもみんな仕事をしていますが、ヴォルフガングだけは、仕事がありません。いかついし、あまりかしこくないし、よくほえるせいです。せっかく仕事をもらっても、うまく続けることができません。そこで、飼い主のおばあさんは、牝牛を飼って、ヴォルフに牛乳を運ぶ仕事をさせることにしました。ヴォルフはうれしくなってしまい、がむしゃらのスピードで走ったせいで、ミルクをすっかりこぼすことに。何度やってもうまくいかず、とうとうおばあさんはヴォルフを手放すことに…。何をやってもうまくいかない犬が主人公の、最後にはみんながしあわせになるおはなし。

■著者プロフィールヴァージニア・カール1919年アメリカ、ウィスコンシン州ミルウォーキーに生まれ、育つ。ミルウォーキー・ダウナー・カレッジで美術を専攻し、続けてウィスコンシン大学で図書館学を学んだ。卒業後はミルウォーキー公共図書館にライブラリー・アシスタント兼デザイナーとして勤務。1948年にアメリカ軍の図書館員として、ドイツ、オーストリアなどに駐在し、その時にヨーロッパのあちこちを旅したことが、その後の絵本作りに生かされている。1954年にはじめての絵本『ウォルフガングはでかけた！』（未邦訳）を刊行し、ユーモラスな物語とシンプルでかわいらしいイラストで、人気となる。2004年没。

松井るり子岐阜市生まれ。出版社勤務を経て、子育てや子どもの本についての執筆、講演をしている。絵本の翻訳に『うさぎのおうち』（産経児童出版文化賞翻訳作品賞）『いえでをしたくなったので』『みんなであなたをまっていた』（以上、ほるぷ出版）『かさの女王さま』（セーラー出版）、『まどべにならんだ五つのおもちゃ』（徳間書店）ほか。著書に『絵本でほどいてゆく不思議～暮らし・子ども・わたし』（平凡社）ほか。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）