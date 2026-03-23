SHINee・ONEW（オンユ）が表紙に　イ・イギョン、中村倫也も登場『韓流ぴあ』5月号

SHINeeのリーダー・ONEW（オンユ）が表紙を飾る『韓流ぴあ』5月号（ぴあ株式会社）が2026年3月21日に発売された。

【写真】イ・イギョン、中村倫也の仲良しトークも

5thミニアルバム『TOUGH LOVE』でカムバックしたばかりのONEW。誌面ではミニアルバムの話はもちろん、昨年の日本活動や4月からスタートするアジアファンツアー『2026 ONEW FANMEETING [TOUGH LOVE]』の日本公演（4月24日～26日大阪・オリックス劇場、5月13日～14日東京・NHKホール）などについて語っている。

また今号では韓流ぴあ20周年特集を8ページにわたってお届け。懐かしいビジュアルが並ぶバックナンバーと共にブームから文化として定着した〝韓流〟と歩んできた本誌の歴史を振り返りる。

日韓スター共演作特集では、TBS系金曜ドラマ枠で放送されていた『DREAM STAGE』から中村倫也とイ・イギョンが登場し、仲良しトークを披露しているという。ドラマプレミア23『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』で話題のムン・ジフには日本作品への思いを聞いた。

そのほかデビュー15周年を迎え初のミニアルバム『ONE』をリリースし、芸能活動15周年記念ライブを開催するシン・ウォンホやドラマ『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』で共演したハ・ユジュン（AxMxP）とイ・スンヒョプ（N. Flying）の対談なども収録。

日本 3rd Single 『FEELIN' GOOD』をリリースしたばかりのn.SSignが巻末に登場するほか、俳優ソ・ジュニョンの連載『ソ・ジュニョンの映画家（イエ）メシ』、今号で連載90回の節目を迎えた『ネクストブレイクを探せ』などが掲載される。

今号の購入者特典として一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカードをプレゼント。またタワーレコード、HMV、楽天ブックス、ファンクラブ限定特典も展開される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）