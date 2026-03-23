WEB小説投稿サイト「ネオページ」初の書籍化『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる』

『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる』（小説：赤丈聖／イラスト：福きつね／マイクロマガジン社）が2026年5月20日に発売される。

【写真】赤丈聖・福きつねの発売記念コメント

本作は『異世界酒場のチート殺し』（GCノベルズ）などを代表作に持つ赤丈聖がWEB小説投稿サイト「ネオページ」で掲載中のダンジョンコメディ作品。

突如世界各地にダンジョンが出現して約10年。売れないエロ漫画家・茶川綴人は、その熱意とは裏腹に貧乏な日々を送っていた。

【描いたものを具現化する】チートスキルを持っていた茶川は【日雇い探索者】として生活費を稼いでいたが「自分はエロ漫画家だ！」という謎プライドを貫く彼は、あくまでバイトとしてその実力を隠していた。

だがある日、ダンジョンで助けた美少女JK探索者の御剣楓音にその実力が知られ、クランの結成を迫られてしまう。エロ漫画と美少女JK、究極の選択を前に綴人は「エロ漫画のモデルになること」を条件に楓音とクランを組むことにーー。

現代ダンジョンを舞台に、貧乏エロ漫画家だけどチートスキル持ちの茶川綴人と、孤高の美少女JK探索者の御剣楓音のドタバタなコメディを描く、現代ダンジョンファンタジー。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）