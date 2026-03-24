レッドソックスは２３日（日本時間２４日）、開幕ロースター２６選手を発表し、吉田正尚外野手（３２）が２年ぶりに名を連ねた。昨季は２４年１０月に受けた右肩手術の影響で負傷者リスト入りした状態で同時期を迎えていた。

吉田は侍ジャパンの一員として出場したＷＢＣでは４番として全５試合に出場し、打率３割７分５厘、２本塁打、６打点。１次ラウンドのオーストラリア戦では７回に逆転２ランをマークするなど、史上最多の通算１３打点を挙げた２３年大会に続いて強烈な印象を残した。昨季はＤＨ起用がメインだったが、左翼の守備もこなした。

だが、チームの外野陣はＷＢＣベネズエラ代表で、準々決勝進出の日本戦で逆転３ランを放ったアブレイユをはじめ、米国代表のアンソニー、メキシコ代表のデュラン、オランダ代表のラファエラとタレントぞろい。ＤＨも４人のうちの誰かが起用されそうで、日本代表の吉田の立場は厳しくなっている。現地メディアなどの予想開幕スタメンにも吉田の名前はなく、当面は代打起用などになるかもしれない。オープン戦はこの日まで５試合で打率１割２分５厘、２打点となっている。