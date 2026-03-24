◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦の本拠地・エンゼルス戦で先発し、異例のオープン戦特別ルールで３登板連続の再登板となった。

初回、先頭のネトには４球連続ボールでまさかの死球。続くトラウトは二ゴロに打ち取ったが二塁への悪送球で無死一、二塁のピンチを迎えた。さらにシャヌエルに対してもフルカウントから四球。無死満塁で前日の２２日（同２３日）に本塁打を放っているソレアもフルカウントとなり、１死も取れず押し出し四球を与えた。さらに無死満塁でモンカダにもフルカウントとなり、２者連続の押し出し四球を与え、３０球となって１死も奪えず降板となった。打者５人に４四死球の大乱調だった。４失点が記録され、この時点で防御率は１８・９０となった。

２回には再びマウンドに上がった朗希。先頭のネトに再び死球を与えると、続くトラウトに四球。またしても無死一、二塁のピンチを迎えたが、その後は一ゴロ、遊ゴロ併殺打に打ち取って無失点だった。

オープン戦とはいえ、ドジャースタジアムでの今季初戦の先発を託された朗希。アリゾナ州でのオープン戦では３試合に登板して１勝無敗ながら、防御率１３・５０と苦しいマウンドが続いていた。すでに開幕ローテに入ることは内定。チームの開幕４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発することが明らかになっている。

球数がかさんでイニング途中に一度降板して再登板し、計３回３分の１を投げて４安打３失点、４四球だった前回登板の１７日（同１８日）の敵地・ロイヤルズ戦後には「いろいろな実戦での課題は投げて得るものだと思うので、今の時期にたくさん出て欲しいと思っていますし、その中で点数を取られたりとか結果的なところはスプリングトレーニング（春季キャンプ）でよかったと思う。シーズン入った時にちゃんといけるように。シーズン通して投げられればスプリングトレーニングのことは誰も覚えていないと思うので、そういう風な気持ちでやっていきます」と前を向いていた。同試合で最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークしていた。