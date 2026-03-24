俳優ハ・ジョンウ、11歳年下恋人とハワイ同伴旅行？“匂わせ投稿”に注目…事務所がコメント

結婚を前提に公開交際中の俳優ハ・ジョンウと女優でインフルエンサーのチャ・ジョンウォンに、ハワイでの同伴旅行説が浮上した。

そんななか、チャ・ジョンウォン側が噂に対する立場を明らかにした。

【写真】ハ・ジョンウの11歳下恋人とは

3月24日、チャ・ジョンウォンの所属事務所サラムエンターテインメントの関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、同日提起されたハ・ジョンウとのハワイ同伴旅行説について、「俳優の私生活に関わるため、確認できない点についてご理解をお願いしたい」と慎重に公式立場を伝えた。

この件に関してハ・ジョンウの所属事務所ワークハウスカンパニーの関係者も『OSEN』に「別途公式立場はない」とコメントした。

チャ・ジョンウォンは現在ハワイに滞在中であり、3月23日から現地での旅行写真や動画をSNSに公開している。この旅行にハ・ジョンウが同行したのではないかとの疑惑が浮上している状況だ。

実際、チャ・ジョンウォンが公開したSNS投稿の中には、ハワイの海を撮影する彼女の後ろ姿を収めた映像もあり、注目を集めた。

（写真＝チャ・ジョンウォン、ハ・ジョンウSNS）

さらにハ・ジョンウは、普段から休暇の際にもハワイを頻繁に訪れることで知られている。そのため、同伴をうかがわせる写真がある一方で公には認められておらず、かえって疑惑に注目が集まっている。

なお、ハ・ジョンウとチャ・ジョンウォンは今年2月に熱愛説が浮上し、11歳差を乗り越えて結婚を前提に交際している事実を遅れて認めた。

この過程で、ハ・ジョンウ側がチャ・ジョンウォンを一般人と紹介するハプニングもあった。しかしチャ・ジョンウォンは2012年の映画『怖い話』でデビューした女優で、ドラマ『ユ・ビョルナ！ムンシェフ〜恋のレシピ〜』『絶対彼氏。』『無法弁護士〜最高のパートナー』などに出演してきた。最近の出演作は映画『暴落』だ。

一方、ハ・ジョンウは現在韓国で放送中のtvNドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』で、2007年に放送されたMBCドラマ『H.I.T. -女性特別捜査官-』以来、実に約20年ぶりにテレビドラマへ復帰した。

（記事提供＝OSEN）