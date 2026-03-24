【MG 1/100 リ・ガズィ・カスタム【再販】】 予約開始：3月24日11時 7月 発送予定 価格：6,600円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 リ・ガズィ・カスタム」を7月に再販する。3月24日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は6,600円。

本製品は、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア MSV」より、リ・ガズィを発展させた機体「リ・ガズィ・カスタム」を、同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」で商品化したもの。

「MG リ・ガズィ」をベースに新規パーツを追加し、リ・ガズィ・カスタムの形状を追求しており、頭部は、特徴的な頭部を新規造形にて再現。V字型のアンテナを携えることで、リ・ガズィよりも、よりガンダムタイプに近いフェイスになっている。

胸部は、大きく拡張されたダクト部やディテールが追加されたコクピットハッチ部分を新規造形で再現しており、肩部は、前後、側面にダクトが施された外装は新規造形で再現。ダクト部は成形色とパーツ分割により設定通りのカラーリングを再現している。

腕部は、Ｚガンダムをほうふつとさせる前腕部を新規造形で再現しており、リ・ガズィより引き継がれた腕部内グレネード・ランチャーはスライドギミックと開閉ギミックを搭載している。

脚部は、「MG リ・ガズィ」の意匠を踏襲しながらも、リ・ガズィ・カスタムの形状を新規造形で再現。腰部は、フロントアーマーにはダクト部を新設し、また、両サイドのビーム・ガン部をシャープに造形している。

ベースとなる「MG リ・ガズィ」の肩関節部をアップデート。前方へのスイング、上部への可動により、MG最新フォーマットの可動性能を携えて立体化しており、主兵装「ビーム・アサルト・ライフル」の両手持ちや「ハイパー・ビーム・サーベル」も振りかぶるポージングをスムーズに行なえる。

小型化されたバック・ウェポン・システムを新規造形で立体化しており、ウェイブライダー形態への変形を完全再現。また、MS形態時には機首部分が背中に折りたたまれる形で収納される。

主兵装であるビーム・アサルト・ライフルを新規造形で立体化しており、腰部ビーム・ガン部は前方に起き上がるように可動するほか、ビームキャノン部でもあるハイパー・ビーム・サーベルを新規造形で再現している。

武装保持などのポーズに最適なハンドパーツを新規採用しており、ハイパー・ビーム・サーベル用の握り手パーツが新規付属するほか、豊富な表情手パーツが付属する。また新規デザインの水転写式デカールも付属している。

「MG 1/100 リ・ガズィ・カスタム」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE、ABS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。